Anlaşma sağlandı! Google 218 milyon euro vergi ödeyecek

Haberin Devamı

Irish Times gazetesinin haberine göre, Google irlanda, İrlanda vergi otoriteleri ile yapılan görüşmelerde geriye dönük olarak 218 milyon euro vergi ödemesinde bulunmak için anlaşmaya vardığını bildirdi.

Google İrlanda tarafından yapılan bildirimde, geçmiş yıllara ilişkin belirli vergi meselelerinde İrlanda otoriteleri ile çözüme varıldığı ifade edildi.

Bildirimde ayrıca, gelecek yıllarda gelir vergisi oranında bir artışa yol açma potansiyeli bulunan global kurumlar vergisi reformuna ilişkin gelişmelerin takip edildiği de vurgulandı.

Google Avrupa, Irish Times'ın haberine ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı.

Gözden Kaçmasın Eleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar Haberi görüntüle