Anlaşma sağlandı! Google 218 milyon euro vergi ödeyecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Putin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladıPutin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladı#Kovid Aşısı
Bir milyarlık tablonun sırrı...Bir milyarlık tablonun sırrı... #Soyut Dışa Vurumculuk
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
Metro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
Ekonomide kritik toplantı başladıEkonomide kritik toplantı başladı!#Merkez Bankası
Erdoğan duyurmuştu... İzmirin en büyük kentsel dönüşümü Yarın teslim edilecekErdoğan duyurmuştu... İzmir'in en büyük kentsel dönüşümü! Yarın teslim edilecek#İzmir
Eleman sıkıntısı için adım attılar Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklarEleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar#Almanya
Bahar öğretmene gözyaşları ile vedaBahar öğretmene gözyaşları ile veda#Manisa
Cengiz Kurtoğlunun saldırdığı Mustafa Can konuştuCengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu#Cengiz Kurtoğlu
ABden flaş aşı kararı... Dikkat Süre 9 aya düşecekAB'den flaş aşı kararı... Dikkat! Süre 9 aya düşecek #Aşı Pasaportu
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
F.Bahçede Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Kadro dışı bıraktım...F.Bahçe'de Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! 'Kadro dışı bıraktım...'#Fenerbahçe
Aşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek miAşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek mi?#COVİD-19
Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım'Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım'#Hazal Kaya
HABERLEREkonomi Haberleri

Anlaşma sağlandı! Google 218 milyon euro vergi ödeyecek

#Google#İrlanda#Ceza
Anlaşma sağlandı Google 218 milyon euro vergi ödeyecek

Google, geriye dönük olarak 218 milyon euro vergi ödemek için İrlanda ile anlaştı. Google İrlanda tarafından yapılan bildirimde, geçmiş yıllara ilişkin belirli vergi meselelerinde İrlanda otoriteleri ile çözüme varıldığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Irish Times gazetesinin haberine göre, Google irlanda, İrlanda vergi otoriteleri ile yapılan görüşmelerde geriye dönük olarak 218 milyon euro vergi ödemesinde bulunmak için anlaşmaya vardığını bildirdi.

Google İrlanda tarafından yapılan bildirimde, geçmiş yıllara ilişkin belirli vergi meselelerinde İrlanda otoriteleri ile çözüme varıldığı ifade edildi.

Bildirimde ayrıca, gelecek yıllarda gelir vergisi oranında bir artışa yol açma potansiyeli bulunan global kurumlar vergisi reformuna ilişkin gelişmelerin takip edildiği de vurgulandı.

Google Avrupa, Irish Times'ın haberine ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı.

Gözden Kaçmasın

Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edinHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Eleman sıkıntısı için adım attılar Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklarEleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklarHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Kadıköy metrosundaki saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı İfadesi ortaya çıktıKadıköy metrosundaki saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı! İfadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Google#İrlanda#Ceza

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu