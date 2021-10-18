ANKR Coin nedir, ne zaman çıktı?

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Ankr, paylaşılan kaynakları kullanarak konteyner tabanlı bulut hizmetleri için bir pazar kuruyor. Ankr, geliştiricilere ve kurumsal müşterilere 100'den fazla blok zinciri düğümü dağıtma yeteneği sağlamayı hedefliyor.

Ankr, düğüm operatörlerinin blok zinciri düğümlerini çalıştırmak gibi çeşitli hizmetleri çalıştırmak için yüksek özellikli veri merkezlerinden atıl bulut kaynaklarını kullanabilecekleri ve veri merkezi sahiplerinin Ankr bulut platformu aracılığıyla atıl kaynaklarından para kazanabilecekleri pragmatik bir iş çözümü sağlamayı amaçlamaktadır.

Temel unsurlarından bazıları şunlardır: