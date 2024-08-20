Ankara'ya 500 milyon liralık yatırım

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Başkent OSB’de 500 milyon liralık yatırımla, 150 ilave istihdam oluşturacak Nuriş Prefabrik Sandviç Panel Fabrikasının temelini attı. Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak prefabrik yapı sektörünün de parçası olan metal yapı malzemeleri alanında 2012’den bu yana bin 354 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini belirterek, “28 bin nitelikli istihdamın ve 57,7 milyar lira sabit yatırımın önünü açtık.” dedi.

Nuriş Prefabrik Sandviç Panel Fabrikasının temel atma töreninde konuşan Bakan Kacır, ülkemizin üretim kabiliyetine ve gücüne yeni bir halka daha eklemenin memnuniyeti içinde olduklarını kaydederek, şunları söyledi:

ORTA VADELİ PROGRAM



Orta Vadeli Program kapsamında tüm bakanlıklarımız ile yakın bir iş birliği ve koordinasyon sağlarken kapsamlı ve gayretli çalışmanın karşılığını güçlü şekilde alıyoruz. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran politikaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Yatırımcı dostu politikalarla, sektörün ihtiyaç duyduğu yapısal reformları hızla hayata geçirerek güçlü bir yatırım iklimi oluşturmaya devam edeceğiz.

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REKABETÇİLİK



Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda Türkiye Yüzyılında yüksek teknolojili ve katma değerli üretim altyapımızı güçlendirerek ülkemizi dünyanın sayılı teknoloji üretim merkezleri arasında konumlandırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu doğrultuda ülkemizin katma değerli üretim kabiliyetlerini destekleyecek ve rekabetçiliğini güçlendirecek destek enstrümanlarını adım adım devreye almaya devam edeceğiz.

BÜYÜME VE KALKINMA YOLCULUĞU



Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de gerçekleştirecekleri kritik teknoloji yatırımlarına güçlü şekilde destek vereceğiz. Katma değerli üretimimizle, inovasyonla, dijitalleşmeyle teşvik ve destek programlarımızla devletler tarihi açısından kısa bir sürede, 22 yılda, tesis ettiğimiz güçlü üretim altyapımız her alanda meyvelerini veriyor. Ülkemizin büyüme ve kalkınma yolculuğunda bizlere güç katıyor.

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ÇEVRECİ VE MALİYET ETKİN YAPI



Maliyet etkin, sürdürülebilir ve esnek barınma ihtiyacının karşılanmasında öncü rol üstlenen prefabrik yapı sanayinin önemini geçtiğimiz yıl yaşadığımız acı deprem felaketiyle bir kez daha müşahede ettik. Sektörümüzün destekleriyle vatandaşlarımıza güvenilir barınma alanlarını hızla sunduk. Ülkemizin zor zamanlarında bizlere desteklerini esirgemeyen tüm sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hedefimiz; özellikle son yıllarda ivme kazanan prefabrik yapı sektörümüzün küresel ölçekte söz sahibi ülkelerinden biri haline gelmesidir. Yenilikçi çözümlerle dayanıklı çevreci ve maliyet etkin yapı çözümleri sunarak Dünya’da bir marka olmaktır.

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YATIRIMA TEŞVİK



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu anlayışla prefabrik yapı sektörünün de parçası olan metal yapı malzemeleri alanında 2012'den bu yana bin 354 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 28 bin nitelikli istihdamın ve 57,7 milyar lira sabit yatırımın önünü açtık.

YILDA 15 BİN KONTEYNER ÜRETİMİ



Halihazırda yılda yaklaşık 15 bin konteyner üreten ve konteyner üretimi ve montaj süreçlerinde toplam 500 kişiye istihdam sağlayan Nuriş Prefabrik Firması’nın gerçekleştireceği bugün temelini atacağımız yeni yatırımın sektörümüzde çıtayı yükselteceğine inanıyorum. 500 milyon liralık yatırım bedeliyle birlikte faaliyete geçecek olan tesislerin sektöre önemli bir katkı sunacağından şüphem yok.



SANAYİCİ VE ÜRETİCİ İLE OMUZ OMUZA



Sanayicimizi, üreticimizi tüm imkânlarımızla her daim destekleyerek onlarla omuz omuza vererek muasır medeniyetlerin de üzerinde bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Bu önemli kazanımlar ve başarılarla beraber, başkentimizi sanayinin, üretimin ve istihdamın da başkenti yapmak, sanayi bölgelerimizi genişleterek, yenilerini ilave ederek büyütmek için gayretle çalışmayı sürdüreceğiz.

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OSB SAYISINDA ARTIŞ

Son 22 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Ankara’yı sadece kamu binalarının değil, fabrikaların da yükseldiği sanayi altyapısı güçlü, planlı OSB’leri ile emsal teşkil eden, üretim ve ihracata yön veren bir şehir haline getirdik. Başkent sanayisinin bel kemiği olan OSB’lerimizin sayısını son 22 yılda 8’den 12’ye yükselttik. Aynı dönemde OSB’lerimizin altyapı ve üstyapı projelerine finansman destekleri sağladık.

ÖRNEK MODEL



Başkent Organize Sanayi Bölgesinde ilk tesisin temelleri de 21 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atılmıştı. OSB sınırları bünyesinde yer alan teknik lise, meslek yüksek okulu, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla Başkent OSB bugün Türkiye’de organize sanayi bölgelerine örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı başarmıştır. Bünyesindeki yenilik merkezi, güneş enerjisi santrali ve arıtma tesisiyle de sanayimizin ikiz dönüşüm yolculuğunda da öncü rol üstlenmektedir. Sürdürülebilir ve çevreci üretim altyapısı tesis etmek üzere son yıllarda önemli projelere imza atan OSB’imizi de bizler Yeşil OSB sertifikasıyla ödüllendirdik.

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24 BİN İSTİHDAM, 293 TESİS



24 bin vatandaşımıza istihdam sağlayan 293 tesisle bugün Başkent OSB, katma değerli, nitelikli ve rekabetçi üretim odaklı kalkınma yolcuğumuza güç katıyor. Ulaşım, enerji, elektroteknik, yapı malzemeleri, kimya ve gıda gibi pek çok sektörün ihtiyaç duyduğu test altyapılarını bünyesinde barındıracak TSE Ankara Kalite Kampüsümüzü de tamamlandığımızda Başkent OSB’de yeni yatırımlar için lokomotif rol üstlenecek. Kıymetli müteşebbislerimizle daha nice yatırımların temelini beraber atacağımıza inancımız ve güvenimiz tam.

ÖMER BOLAT: “İSTİKRAR DEVAM ETTİKÇE BÜYÜMEMİZ ARTACAK”



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temeli atılan tesisin yaklaşık 1,5 yılda hizmete açılacağına işaret ederek, “İstikrar devam ettikçe, büyümemiz, gelişmemiz ve güçlenmemiz artacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemizi çok daha iyi yarınlara hep birlikte yükselteceğiz. Nice yatırımlarla, ülkemizin gelişme ve sanayileşme yolundaki ilerlemesi mümkün olacaktır.” diye konuştu.

TEMEL İÇİN İLK HARÇ



Törene; Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, NURİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da katıldı.

Tesisin temeli için ilk harç, Bakan Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve protokol üyelerinin butona basmasıyla atıldı.