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Ankara’nın gündemi asgari ücret

#Asgari Ücret#3600 Ek Gösterge#Emeklilik
Ankara’nın gündemi asgari ücret

Son günlerin merakla beklenen konusu, asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı... Hükümet cephesinde asgari ücrete dair bir araştırma yapıldığı öğrenilirken, dar gelirli paketi konusunda son viraja girildiği ifade edildi. 3600 ek gösterge ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

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HÜKÜMETİN, üzerinde çalıştığı ‘dar gelirli paketi’ konusunda son noktaya yaklaşılıyor. İşçi ve işverenlerin merakla beklediği asgari ücrete dair bir araştırma yapıldığı öğrenildi. Sektörel asgari ücretin de değerlendirildiği belirtiliyor. Enflasyon artı 8-10 puan tartışılırken, asgari ücretin 3 bin 600 lira civarında olacağı öne sürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Çalışma Bakanlığı’nda asgari ücret, 3600 gösterge ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi başlıkları altında yapılan çalışmalar konusunda, iktidar partisine bir kaç kez bilgi verildi. Parti kurmaylarıyla yapılan toplantılarda, ‘olasılıklar ve yapılabilirlik’ üzerine değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.

ARTIŞ OLASILIKLARI

Verilen bilgiye göre, bakanlık özel bir araştırma yaptırarak, sektörel asgari ücret uygulamasını da değerlendiriyor. Belirlenecek asgari ücretin enflasyonunun ne kadar üzerinde olacağına ilişkin alternatifler ortaya kondu. Enflasyon artı 8-10 puan önerilerinin değerlendirildiği, bunun da 3 bin 600 lira civarında bir rakam edeceği belirtiliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı toplantılarda rakam telaffuz etmek yerine genel dengeler üzerinden bilgi verdiği öğrenildi. Toplantılarda, asgari ücretin ekonomik dengelerin dışında yüksek belirlemesinin, tüm ücret sıkalasını bozabileceği, asgari ücretle işçi çalıştıran küçük işlemelerin kayıt dışı çalıştırma yolunu tercih edeceği, bunun da çalışanlar aleyhine sonuç doğurabileceğine dair değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, devletin işverene ödediği 75 liralık prim desteğinin, 100 lira olarak uygulanmasının da gündemde olduğu belirtildi.

Bakan Bilgin’in ayrıca, “Asgari ücretten verginin kaldırılması tartışması doğru değil, mümkün de değil. Bu kesintilerle çalışanların sağlık harcamaları, sosyal güvenlik giderleri karşılanıyor. Ama sektörel asgari ücreti tartışıyoruz. Seçenekleri değerlendirerek, karar vereceğiz. Belli meslekler var ki; belki standart ücretin üzerinde olabilecek” dediği öğrenildi.

3600 GÖSTERGE

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Çalışmanın diğer ayağını oluşturan 3600 ek gösterge ve emeklilik maaşlarının iyileştirilmesinin de masada olduğu belirtildi. Ancak, 3600 ek gösterge konusunda sıkıntı olduğu, bu göstergenin üniversite mezunlarına uygulandığı, lise mezunu kamu çalışanlarının bundan yararlandırılamayacağı belirtildi. Bu nedenle, 3600 ek gösterge dışında yeni bir tanımla, farklı bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Emekli maaşlarının iyileştirilmesinin ise daha çok seyyanen artış şeklinde olması bekleniyor.

KOMİSYONDA BELİRLENİYOR

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ASGARİ ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda oy çokluğu veya oy birliğiyle belirleniyor. Komisyonda hükümeti temsilen atanan beş isim, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) beş isim ve çalışan kesimi temsilen de en büyük işçi konfederasyonu olan Türk-İş’ten beş isim olmak üzere 15 kişi bulunuyor. Görüşmeler aralık ayında başlıyor.

 

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#Asgari Ücret#3600 Ek Gösterge#Emeklilik

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