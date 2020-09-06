Ankaralı tekstilcilerden Kovid-19 gölgesinde ihracat atağı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Birliği ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Kovid-19 salgınının dünya genelinde etkili olduğu 8 aylık dönemde Ankara'dan yapılan genel ihracatta azalma oldu. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde Başkentten 5,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde dış satım yüzde 7,54 azalışla 4,8 milyar dolara geriledi.

Ocak-ağustos döneminde toplam ihracattaki azalmaya karşın bazı sektörlerin satışında dikkat çekici artışlar oldu. Bu süreçte ihracattaki artışta ilk sırayı yüzde 134,5 artışla "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörü aldı. Geçen yılın 8 aylık döneminde 44 milyon 397 bin dolarlık dış satıma imza atan sektör temsilcilerinin, bu yılın aynı dönemindeki ihracatı 2,4 katına çıkarak 104,1 milyon dolara ulaştı. Bu sektörü yüzde 40,9 artışla fındık ve mamulleri, yüzde 40 yükselen "kuru meyve ve mamulleri" ve yüzde 39,4 artan "deri ve deri mamulleri" sektörleri izledi.



Söz konusu dönemde Ankara'nın toplam ihracatında aslan payını alan ve ihracatın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan, "makine ve aksamları", "otomotiv endüstrisi" ile "savunma ve havacılık sanayi" sektörlerinin ihracatında ise azalma kayıtlara geçti. Bu üç sektör 8 ayda toplam 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 2,4 milyar dolar seviyesindeydi.

"TÜRKİYE'NİN TEKSTİLDE AVANTAJI VAR"

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki ticaretin Çin'den Türkiye'ye doğru kaymaya başladığını söyledi.

Tekstil sektöründe Türkiye'nin avantajlarının olduğunu ve bunların iyi kullanılması gerektiğini belirten Karakuş, "İhraç edilen ürünlerin içinde önlük, maske, tulum gibi salgınla mücadelede kullanılan malzemeler de var. Gelecek dönemde sektörün ihracatının artacağına inanıyorum." dedi.