Ankara’dan Bursa’ya Ar-Ge köprüsü

Üstünova Mühendislik ve Ar-ge’nin Ankara ile Bursa arasında köprü kuran bir teknoloji şirketi olduğunu belirten Genel Müdür Tolga Üstünova, “Mühendislik çözümleri, bilişim teknolojileri ve endüstriyel işbirlikleri ana çalışma alanlarını oluşturmakla birlikte şirketimizin yapısının odak noktasında savunma sanayisi yer alıyor” dedi. Üstünova, “Ankara Üniversitesi Teknokentte yer alan ana merkezde, otuzdan fazla mühendis ve teknik personelden oluşan ekibimiz, Türk savunma sanayisi ihtiyaçları doğrultusunda sistem mühendisliği, entegrasyon ve test mühendisliği çözümleri sunmakta. Uludağ Üniversitesi Teknokent yerleşkesindeyse bölge firmalarıyla işbirliği yapılarak şehrin otomotiv kökenlerinden gelen sanayi anlayışını savunma sanayisiyle diğer bir deyişle yüksek teknolojiyle buluşturma çalışmaları sürdürülmekte” diye konuştu.

İNOVASYON PROJELERİ

Bilişim başta olmak üzere farklı alanlara da yönelmeye başladıklarını aktaran Üstünova, “Sıfır hata payıyla çalışmaya alışmış en üst seviye gereksinimleri yönetebilen mühendislerle yakında ses getirecek çalışmalara imza atacağımızı düşünüyoruz. Bu çalışmalar sonucunda yatırım yaptığımız inovasyon projeleriyle tarım, sağlık ve enerji alanlarında kullanılacak yapay zekâ tabanlı disiplinler arası ürünlere tanıklık edilebiliriz” diye konuştu. Türkiye’deki sanayi firmalarını ve teknolojik alt yapıları işaret eden Üstünova, “Teknolojik alt yapı yeterliliği olan her firma doğru entegrasyonla farklı sektörlerde çalışabilir, fakat bizler genellikle dünyanın geri kalanından farklı olarak bu esnekliği gösteremiyor ve kendi alanımıza sıkışıp kalıyoruz. Bizce bunun adı; varlığını, gücünü ortaya çıkaramamaktır” ifadelerini kullandı.

BURSA’DA GENİŞLEME

Üstünova, şunları söyledi: “Sanayileşme ve Ar-Ge yönetimi gibi deneyimleriyle Ankara’daki etkin varlığımızı Bursa’da da genişleterek devam ettirme hedefimiz var. Nitekim şirket, bu yöndeki çabalarının meyvelerini özellikle havacılık ile kara savunma sistemlerinde Bursalı firmalarla kurduğu proje ve iş ortaklıklarıyla toplamaya başladı. Bu noktada Üstünova, sanayide katma değer yaratacak yeni işbirliği önerilerine her zaman açık olduğunu ifade ediyor. Üstünova’nın bu yaklaşımı, Bursalı firmalar gibi farklı sektörlerde potansiyellerini kullanmak isteyen işletmeler için de yeni alanlarda iş yapmak ya da mevcut işlerinin içerik ve hacmini geliştirmek konusunda dikkate değer seçenekler ve fırsatlar sunmaktadır.

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