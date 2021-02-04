Ankara'da taşınmaz irtifak hakkı tesisi, satış ve kiralama ihalesi yapılacak
Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara'da Elmadağ, Altındağ, Kalecik, Mamak ilçelerinde ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen Tarih ve Saatlerinde, Ulus Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda ; Satılacak ve Kiralanacak olan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı verilecek taşınmaz da aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile, ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Ulus Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda ; Satılacak ve Kiralanacak olan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı verilecek taşınmaz da aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile, ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilk İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonunda.
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