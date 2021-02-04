Ankara'da taşınmaz irtifak hakkı tesisi, satış ve kiralama ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Ulus Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda ; Satılacak ve Kiralanacak olan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı verilecek taşınmaz da aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile, ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilk İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonunda.

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