Ankara’da okul servis ücreti yüzde 40 arttı

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Ankara’da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Buna göre, yıllık servis ücretleri; 3 kilometreye kadar 16 bin 745 lira, 3 kilometreden 6 kilometreye kadar 18 bin 450 lira, 6 kilometreden 10 kilometreye kadar 21 bin 320 lira, 10 kilometreden 15 kilometreye kadar 24 bin 810 lira oldu. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık tam 550 lira ücret alınacak. Servis ücretlerine ayrıca, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda aylık azami 730 lira rehber ücreti de eklenecek.

Ankara’yaki zammın ardından İstanbul’da okul servis ücretlerinin ne kadar olduğu da merak edildi.

İSTANBUL’DA ZAM YÜZDE 16

İstanbul’daki ücretler geçen ay yapılan toplantı ile belli olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında geçen ay alınan karar ile okul servis ücretlerine yüzde 16 oranında zam yapılmıştı. Buna göre, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1.665 liradan 1.931,40 liraya yükseldi. En uzun mesafe olan 25 kilometrede ise 2024 okul servisi ücretleri 3.042 liradan 3.896 liraya yükseldi. Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865.69 liradan 1.004,20 liraya çıktı.