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Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ve 1 adet meskenin kiralama ihalesi yapılacaktır
Taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 30.sıradaki taşınmazın ise satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile; 24/03/2021-25/03/2021 tarihlerinde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.
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