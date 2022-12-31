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Ankara'da 2023'ün ilk sosyal konut kuraları çekilecek

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#Sosyal Konut#Kura#Ankara
Ankarada 2023ün ilk sosyal konut kuraları çekilecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 11:29

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle hayata geçirilen 'İlk Evim' projesi kapsamında Ankara'nın 14 ilçesinde 18 bin 450 konutun hak sahibinin, 2-12 Ocak'ta belirleneceğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Eylül 2022'de 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi' olarak açıkladığı proje kapsamında, ilk temeller 25 Ekim 2022'de atıldı. Ankara'da bir yandan konutların inşaatı devam ederken, diğer yandan da 2 Ocak 2023 Pazartesi günü kura çekimi başlayacak. 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Ankara'nın Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde başlayacak sosyal konut kura çekilişi 12 Ocak 2023'te sona erecek. Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Ankarada 2023ün ilk sosyal konut kuraları çekilecek



Ankara'da 18 bin 450 hak sahibi için ilçelere göre dağılım ile kura tarihleri ve saatleri şu şekilde açıklandı:

"2 Ocak 2023; Kahramankazan'da 800, Polatlı'da 700 ve Kızılcahamam'da 63 konut. 3 Ocak 2023; Ayaş 4'üncü Etap'ta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2'nci Etap'ta 100, Bala 3'üncü Etap'ta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'de 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut. 4-5 Ocak 2023; Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut. 6-8 Ocak; Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut. 9 Ocak 2023; Sincan Saraycık'ta 1626 konut. 10 Ocak 2023; Gölbaşı Gerder'de 1545 konut. 11-12 Ocak 2023; Mamak'ta 3 bin 645 konut."

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#Sosyal Konut#Kura#Ankara

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