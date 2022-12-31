Ankara'da 2023'ün ilk sosyal konut kuraları çekilecek

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Eylül 2022'de 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi' olarak açıkladığı proje kapsamında, ilk temeller 25 Ekim 2022'de atıldı. Ankara'da bir yandan konutların inşaatı devam ederken, diğer yandan da 2 Ocak 2023 Pazartesi günü kura çekimi başlayacak. 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Ankara'nın Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde başlayacak sosyal konut kura çekilişi 12 Ocak 2023'te sona erecek. Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.