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Ekonomi
Haber Giriş: 18.06.2021 - 20:40 | Son Güncelleme:

Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak

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Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak

Ankara Üniversitesi'nin akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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