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Ekonomi
Haber Giriş: 03.05.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak

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Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre toplam 119 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre  gerçeğe   aykırı   belge verenler   ya  da  beyanda  bulunanlar  hakkında  yasal   işlem yapılacak, atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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