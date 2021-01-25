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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapacak tren yola çıktı

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Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapacak tren yola çıktı
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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında, performans testlerini yapacak tren, saat 08.00'de Ankara Garı'ndan hareket etti.

Testleri yapacak YHT ile Ankara-Balışeyh konvansiyonel ve Balışeyh-Sivas YHT hat kesimi üzerinde, YHT setinin, elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerindeki sinyalizasyon sistemi ve özellikle tren tespit sistemiyle etkileşimi gözlemlenecek.

Ankara'dan saat 08.00'de hareket eden YHT'nin Sivas'a test çalışmalarını yaparak ulaşması planlanıyor. Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm, dinamik ve 'ETCS Seviye 1' testleriyle devam edilecek. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas YHT hattının açılışı yapılarak, hat işletmeye alınacak. 

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