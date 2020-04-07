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Ekonomi
Haber Giriş: 07.04.2020 - 09:16,Son Güncelleme:/

Ankara Sigorta'dan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

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Ankara Sigorta'dan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek
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Koronavirüs salgının etkilerini azaltmak ve birlik ve beraberliğimizin gücünü ortaya koymak için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yedi aylık maaşını vererek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na iş dünyasından büyük destek geliyor. Vatandaşların da kısa mesajlarla destek olduğu kampanya #BizBizeYeteriz mesajında buluşuyor.

Kampanyaya katılan köklü şirketlerden biri de 1936 yılında kurulan sigorta şirketi, Ankara Sigorta. Şirket, Milli Dayanışma Kampanyası’na katılımını aşağıdaki mesajla duyurdu:

1936 yılından bu yana Türkiye’nin ve insanımızın güvende hissetmesi için var gücümüzle çalıştık. Koronavirüs salgınının ülkemizde yayıldığı ilk günden itibaren değerli çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gereken tedbirleri aldık.

Mutluluğun sigortası Ankara Sigorta olarak; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik ettiği Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL ile destek veriyoruz.

Dayanışmanın gücü ve alınan tedbirler sayesinde millet olarak bu zorlu günleri aşacağımıza inancımız tam. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem

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