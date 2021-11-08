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Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolundaki iyileştirmelerle yıllık 131 milyon lira tasarruf sağlanacak

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Ankara-Polatlı-Sivrihisar#Son Dakika
Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolundaki iyileştirmelerle yıllık 131 milyon lira tasarruf sağlanacak

Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolunda yapılan iyileştirmeler ve yeni imalat çalışmaları sonucu zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 131 milyon lira tasarruf elde edilecek.

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AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, coğrafi konumuyla Avrupa'yı Orta Doğu ve Asya'ya bağlayan uluslararası ulaşım koridorları üzerinde yer alan ve ülkenin ikinci büyük metropolü olan Ankara'nın, İzmir ve Ege Bölgesi ile bağlantısı D-200 devlet yolu üzerinden sağlanıyor. Güzergahın en yoğun olduğu kesimlerde yıllık ortalama günlük trafik değeri 50 bine yaklaşıyor.
Yolun trafiğe yüksek standartlı hizmet vermeye devam etmesi için çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

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Bu kapsamda, Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir Yolu Kavşağı'ndan Polatlı girişine kadar uzanan 6 şeritli 52 kilometrelik güzergahın yanı sıra Polatlı şehir geçişini kapsayan 6 şeritli 6,5 kilometrelik, Polatlı çıkışı-Sivrihisar Kavşağı'nda 4 şeritli hizmet veren 57,5 kilometrelik kesim dahil, toplam 116 kilometrelik yol bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak yenilendi. Ayrıca, 52 kilometrelik ilk kesimde Alagöz Kavşağı'na ilave köprü, 6,5 kilometrelik Polatlı şehir geçişinde tek taraflı 5,3 kilometre kutu menfez şeklinde sel önleme drenaj kanalı ve 4 kilometre uzunluğunda 2x1 şeritli yan yol yapıldı.

DEVLET YOLUNA BAĞLANTILARIN NEDEN OLDUĞU SU TAŞKINLARI ÖNLENDİ

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak projeyle Ankara'nın batıya, Ege Bölgesi'nin ise İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'e bağlantısını sağlayan D-200 doğu-batı koridorunda kaliteli ve konforlu hizmet verilecek. Yoğun trafik yüküne sahip güzergahta özellikle ağır tonajlı araçların seyrettiği kesimlerde oluşan bozulma ve deformasyonlar giderilerek trafiğin güvenli akışı tesis edildi.

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Polatlı-Sivrihisar güzergahında yatay geometrik standartlar değiştirilmeden, yolun enine eğimi saatte 110 kilometre hıza göre yeniden düzenlendi, 24 kilometrelik tırmanma şeridinin yapılmasıyla ağır taşıt trafiğinin ulaşım hızına etkisi azaltıldı. Polatlı şehir geçişinde, kutu menfez şeklinde yapılan sel önleme drenaj kanalı ve bağlı sanat yapılarıyla son yıllarda artan yağışların ve mevcut imar yollarından devlet yoluna yapılan bağlantıların neden olduğu su taşkınlarının önüne geçildi.

KARTALTEPE MEHMETÇİK ANITI'NA VE PANORAMİK MÜZE'YE ULAŞIM KOLAYLAŞTI

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Yan yol düzenlenmeleriyle ana yola katılım noktaları iyileştirilerek, transit trafiğin kesintisiz akışı sağlandı ve Polatlı geçişi rahatlatıldı. Tretuvar çalışmalarıyla araç yolu ve yaya yolu arasında kot farkı oluşturularak yayaların emniyeti temin edildi. Kartaltepe Köprülü Kavşağı ile Kurtuluş Savaşı'nda önemli yeri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği yerde hayatını kaybeden askerlerin anısına yapılan Kartaltepe Mehmetçik Anıtı'na ve Panoramik Müze'ye kolay ulaşım imkanı sağlandı. Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolunda yapılan iyileştirmeler ve yeni imalat çalışmaları sonucu zamandan 45,7 milyon lira, akaryakıttan 85,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 131 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor.

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Ankara-Polatlı-Sivrihisar#Son Dakika

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