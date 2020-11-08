Ankara Keçisi yetiştiricilerine pozitif ayrımcılık

Ankara Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, bu yıl Ankara Keçisi yetiştiricilerine Tarım ve Orman Bakanlığınca pozitif ayrımcılık yapıldığını belirterek, "Yetiştiricilere 35 liralık anaç desteğine ilave olarak 20 lira daha destek verilecek." dedi.



Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez anaç koyun ve keçiye verilen destek miktarlarının birbirinden farklılık gösterdiğini ifade ederek, anaç koyun için 30, anaç keçi için 35 lira ödeme yapılacağını anımsatttı.



Son 4 yıldır anaç koyun keçi destekleri için 25 lira ödendiğini ancak 2020 yılı destekleme miktarlarının arttığını dile getiren Kılınç, söz konusu artış oranının yüzde 20 düzeyine ulaştığına dikkati çekti.



"ANKARA KEÇİSİ'NİN YAŞAMASI İÇİN GEREKLİ DESTEK SAĞLANACAK"



Ankara Keçisi için yapılan desteklere de değinen Kılınç, şunları kaydetti:



"Bu yıl Ankara Keçisi yetiştiricilerine Tarım ve Orman Bakanlığından pozitif bir ayrımcılık yapıldı. Ankara Keçisi yetiştiricilerine 35 liralık anaç desteğine ilave olarak 20 lira daha destek verilecek. Ankara Keçisi yetiştiricilerinin anaç keçilerine verilen toplam 55 liralık destek bizi ziyadesiyle memnun etti. Artan destekleme miktarları, yetiştiricilerimizi daha fazla hayvan yetiştirmeye teşvik edecektir. Aynı zamanda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ankara Keçisi'nin yaşaması için bu şekilde gerekli destek sağlanacaktır. "



Kılınç, Bakanlık tarafından "Ankara Tiftik Keçisi'nin Geliştirilmesi Projesi" için 1 milyon liralık bütçe ayrılarak teke ve kırkım makinesi dağıtımı gerçekleştirildiğine de işaret ederek, "Dağıtılan tekeler, lif kalınlıkları ölçülerek damızlık niteliği yüksek hayvanlardan seçildi. Böylelikle sürülerde kan değişimi sağlayarak verim ve kalitenin artırılması noktasında önemli bir adım atılmış oldu." dedi.



Kırkım makinesi dağıtılmasının önemine de işaret eden Kılınç, yetiştiricilerin büyük çoğunluğu "kırkklık" tabir edilen makaslarla elle kesim yaptıklarını, bunun hem tiftiğin kalitesini düşürdüğünü hem de zahmetli olduğu için daha uzun zaman aldığını bildirdi.



Kılınç, "Kırkım makinesiyle işlem yapılınca hem lif uzunluğu standardı açısından tiftik kalitesi artıyor hem de yetiştirici daha az emek harcamış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.