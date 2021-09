Ankara-Kahramankazan Yolu'nda 3 kavşak hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu'nda yapımı tamamlanan 3 kavşağı hizmete açtıklarını belirterek, "Ankara'da projelerimiz, çalışmalarımız bitmiyor." dedi.



Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu'nda yapımı tamamlanan (Saray, Yazıbeyli, Aydın) kavşakların açılış töreninde, Türkiye'nin artık yatırımların kağnı hızıyla yapıldığı, karar alma süreçlerinin bir türlü tamamlanamadığı dönemleri geride bıraktığını söyledi. "Ülkemiz her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline geldi." diyen Karaismailoğlu, projelerle istihdama, ticarete, ekonomiye destek olup gençlere iş, hanelere aş, halka refah taşıdıklarını dile getirdi.



Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir." diyerek açtığı müreffeh yolda, vatana ve millete kar-kış demeden hizmet etmeyi sürdürmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.



Yurdun her noktasına, şehir-köy demeden ekonomik canlılığı, üretimi, istihdamı, eğitimi, sağlığı, sosyal ve kültürel gelişmeyi taşıdıklarını anlatan Karaismailoğlu, yatırımlardan Ankara'nın da hak ettiği payı aldığını vurguladı.



"PROJEMİZDE 10 KÖPRÜLÜ, 2 HEMZEMİN KAVŞAK YER ALIYOR"



Karaismailoğlu, günübirlik seyahatlerin de etkisiyle trafikte yaşanan yoğunluğun rahatlatılması için 2x2 şeritli BSK kaplamalı bölünmüş yol standardındaki Ankara-Kahramankazan Yolu'nun 28,4 kilometrelik kesimini, 2x3 şeritli olarak yeniden projelendirdiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:



"Ankara Çevre Otoyolu'ndan başlayarak Kahramankazan ilçesi çıkışında sona eren projemizde 10 köprülü, 2 hemzemin kavşak yer alıyor. Bugün açılışlarını yaptığımız 152 metre uzunluğundaki Saray Köprülü Kavşağı ve her biri 122 metre uzunluğunda olan Aydın ve Yazıbeyli kavşakları ile 4,1 kilometre 2x3 şeritli kesimin yapımını tamamlayarak hizmete açıyoruz. Ankara'da projelerimiz, çalışmalarımız bitmiyor, önümüzdeki hafta Nallıhan, sonraki hafta Akyurt, ondan sonra Kızılcahamam. Projelerimiz bir bir geliyor. Birine başlıyoruz, birini bitiriyoruz. Halkımızın, milletimizin yaşamını kolaylaştırıp, yaşam kalitesini yükseltiyoruz."

Devam eden kara yolu yatırımının tamamlanmasıyla Ankara ve çevre illerin daha da gelişeceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "3 şerit gidiş 3 şerit geliş olarak planladığımız 28,4 kilometrelik projemiz, kavşak düzenlemeleriyle birlikte bitirilmesiyle güzergahtaki trafik yoğunluğu da ciddi manada azalacak ve seyahatler daha emniyetli ve konforlu gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.



Transit trafiğin bölgeden geçişinde yaşanan gecikmeler, yerleşim bölgesi geçişlerinde ve dönüşlerde trafik yoğunluğundan kaynaklanan kaza riskinin de ortadan kalkacağını anlatan Karaismailoğlu, tali yol bağlantı noktalarının da köprülü kavşaklarla transit geçişe uygun hale geleceğini söyledi.



Sanayi merkezlerinin kalbi haline gelen Kahramankazan'ın, Ankara'nın diğer sanayi bölgeleriyle ulaşımının kolaylaşacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Projenin tamamlanmasıyla zamandan 200 milyon lira, akaryakıttan 27 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 227 milyon lira tasarruf edilecek." dedi.

Karaismailoğlu, tüm projelerde azami özen gösterdikleri çevre politikalarına uygun biçimde bölgedeki karbon salımının da bu sayede 10 bin 754 ton azaltılacağını söyledi.



Ankara Valisi Vasip Şahin de açılışı yapılan üç kavşağın hayırlı olması temennisinde bulundu.



Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu da Kahramankazan'ın son yıllarda gerçekleştirdiği sanayi ve ticari yatırım hamleleriyle Ankara'nın önemli sanayi merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.



Toplam uzunluğu 28,4 kilometre olan projede, şerit ilavesi ve kavşak düzenlemelerinin tamamlanmasıyla güzergahtaki trafik yoğunluğunun rahatlatılacağını dile getiren Uraloğlu, böylece güvenli ulaşımın tesis edileceğini bildirdi.



Konuşmaların ardından Ankara-Kahramankazan Yolu'nda yapımı tamamlanan 3 kavşak hizmete açıldı.

