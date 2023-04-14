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Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren ile 89 dakika sürecek

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#ANKARA#İstanbul#Süper Hızlı Tren
Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren ile 89 dakika sürecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 12:33

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı projesini seçim sonrasında başlatacaklarını belirterek, "Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika sürecek" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, süper hızlı tren hattı projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da sadece bugünü değil geleceği de planladıklarını belirterek, "Demiryolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demiryollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır" dedi.

HATTIN UZUNLUĞU 344 KİLOMETRE OLACAK

Karaismailoğlu, süper hızlı tren hattının Ankara - Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edileceğini belirterek, "Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız. Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek. Seçim sonrasında projemizi başlatacağız. Mevcut hızlı tren hattımızı da kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren ile 89 dakika sürecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında, "2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı 13 bin 400 kilometreye, toplam demiryolu ağımızı 28 bin 600 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattının da açılmasıyla 11 ili birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hale getiriyoruz. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız." ifadelerini kullanmıştı.
 

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#ANKARA#İstanbul#Süper Hızlı Tren

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