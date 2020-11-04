Ankara iş dünyasını ‘merkeze’ taşıyacak

Ankara’nın şehir merkezindeki en büyük arazisi eski EGO Garajı’nın yerine yapılan ‘Merkez Ankara’ projesinde ofisler satışa çıktı. Pasifik İnşaat’ın Emlak Konut GYO ihalesiyle aldığı 125 bin metrekare alanda hayata geçen projede ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel yer alıyor. Türkiye’nin tek parselde yapılan en büyük karma projesini inşa ettiklerini belirten Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, bu projeyle Ankara’ya 3 yeni iş kulesi kazandıracaklarını söyledi.

1302 BAĞIMSIZ BÖLÜM

Merkez Ankara projesinin tüm dünyada şehirlere kattığı mimari değerlerle tanınan New York merkezli Kohn Pedersen Fox (KPF) firmasının Londra ofisinde tasarlandığını hatırlatan Erdoğan, “Türkiye’nin simge yapılarını inşa ediyoruz. Merkez Ankara Ofis Parkı bölümünde 48 katlı ‘süper kule’ ile 32’şer kattan oluşan ‘teras ofis’ ve ‘kollektif ofis’ kulleri yer alacak. Toplam bin 302 bağımsız bölüm var. Fonksiyonları ve teknoloji altyapısı ile dikkat çeken projemizle Ankara iş dünyasına level (seviye) atlatıyoruz” dedi.

KONUTLARIN % 75’İ SATILDI

Projedeki konutların yoğun talep gördüğünü dile getiren Erdoğan, Emlak Konut’un düzenlediği ‘Hayallerini Erteleme Kampanyası’ kapsamında en fazla konut satışı ve sözleşme yapan proje olduklarını ifade etti. Fatih Erdoğan, “Toplam bin 425 konutumuzun bin 70 adetini yani yüzde 75’ini satmış durumdayız” şeklinde konuştu. “Projemiz adından da anlaşılacağı gibi Ankara’nın gerçek merkezinde hayata geçiyor” diyen Erdoğan lokasyon avantajları için şunları söyledi: “Merkez Ankara, şehir merkezinin en büyük parkı olacak AKM millet bahçesine komşu konumda. Bakanlıklar ve kamu binalarının, üniversitelerin, şehir hastanelerinin, eski ve yeni adalet saraylarının, otellerin, alışveriş merkezlerinin ve iş dünyasının bulunduğu bir lokasyonda yer alıyoruz. Yüksek Hızlı Tren garına ve Ankara’nın her köşesini birbirine bağlayan metro istasyonlarına komşu olan Merkez Ankara, hem şehre hem de Türkiye’nin her yerine hızlı, kolay ve konforlu ulaşım imkânı sunacak.”

OFİSLERDE 2 YIL TAKSİT ÖDEMESİ YOK

Konutlarda yapılan avantajlı ödeme şartlarını ofislere taşıdıklarını belirten Fatih Erdoğan, “Emlak Konut GYO bünyesinde bankasız vadelendirme imkânı sunuyoruz. Yüzde 5 peşinat, 2 yıl taksit ödemesiz kampanyamızda 120 ay vade ve yüzde 0.99 faiz oranı geçerli olacak. Ofisini alan kullanıcı ve yatırımcı 3. yılda ödemeye başlayacak” dedi. Ofislerin ilk etapta 914 adedinin satışa açıldığını söyleyen Erdoğan, teslimlerin 2023’te yapılacağını dile getirdi. Erdoğan, ofislerde başlangıç fiyatın 533 bin TL olduğunu ekledi.