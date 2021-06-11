Ankara Gümrük Birliği’nin güncellemesini bekliyor

Meclis’te milletvekillerine bilgi veren Kaymakcı, şunları söyledi: “Aslında bu konu 18 Mart 2016’da AB’yle varılan mutabakatın 6 unsurundan biriydi ve bunun hızlandırılması 2 tarafın kararıyla kabul edilmişti. Ancak, 2016 sonunda özellikle Almanya ve Hollanda’yla yaşanan gerginlikler nedeniyle bu 2 ülke bu işi durdurdu, yavaşlattı. Sonra biz bu 2 ülkeyi ikna ettik; tam ‘Gümrük Birliği güncellemeleri müzakerelerini başlatabiliriz’ derken bu sefer Doğu Akdeniz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) devreye girdi. Sonra Fransa devreye girdi ve ondan dolayı gecikmeye devam etti. Burada önemli olan şu: Avrupa Komisyonu müzakerelere başlamak için bir yönerge hazırladı.

Bu yönergeyi 27 ülkenin AB Konseyinde onaylaması lazım; bu onayı bir türlü vermiyorlar, olayı siyasileştiriyorlar. Doğu Akdeniz’de gerginlikler azalsın diye muhtemelen haziran sonunda AB Zirvesi kısmi adımlar atabilir. Umarız haziranda müzakerelere başlanmasına dair bir karar çıkabilir.”

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