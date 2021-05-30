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Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak gerekli belgeleri eklemelidir.
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