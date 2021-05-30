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HaberlerEkonomi HaberleriAnkara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 30.05.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak

Ankara  Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak gerekli belgeleri eklemelidir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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