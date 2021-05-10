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Ekonomi
Haber Giriş: 10.05.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa sunuldu

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Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa sunuldu

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre tarlaların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonu’nda Anıt Emlak Müdürlüğü’nce oluşturulacak komisyonca yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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