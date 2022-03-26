Anka ve Hürjet Malezya'da fuara damga vuracak

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 28-31 Mart 2022 tarihlerinde Malezya’da düzenlenecek 17’nci Defence Service Asia (DSA) Fuarı’na katılacak. Türkiye için özel ayrılan milli pavilyonda yerini alacak olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, standında ANKA platformunun tam boy modeli ile HÜRJET’in yanı sıra geliştirdiği diğer platformlarının maketlerini ve yapısal alanda kabiliyetlerini sergileyecek.



DSA FUARINA ÜST DÜZEY KATILIM



Geçtiğimiz yıl Malezya’da yeni bir ofis açan TUSAŞ, Malezya ile savunma sanayii ve havacılık alanında ortak yeni projeler için çalışmalarını artırıyor. DSA fuarına üst düzey katılım gösterecek olan TUSAŞ havacılık ve uzay alanındaki projelerine yönelik olarak Malezyalı savunma sanayii otoritelerinin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden heyetlerle yeni iş birlikleri ve iş modellerini görüşmek üzere bir araya gelecek. TUSAŞ, fuara katılacak heyetlerle havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak insansız hava aracı, jet eğitim uçağı, özgün helikopter geliştirme, yapısal kabiliyetler ve modernizasyon programlarına birçok alanda potansiyel ortak çalışmalara imza atmayı hedefliyor.



“MALEZYA, ASYA ÜLKELERİ ARASINDA TEKNOLOJİ ALANINDA ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTAN BİR MERKEZ KONUMUNDA”



DSA Fuarı’na yönelik olarak görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil “Malezya, Asya ülkeleri arasında teknoloji alanında önemi her geçen gün artan bir merkez konumunda. Burada yer alan ofisimizde Ar-Ge faaliyetlerimizin yanında mühendislik alanında Malezyalı çalışma arkadaşlarımız ile iki ülkenin havacılık ve uzay alanlarında kapasite artırımına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kısa bir zaman geçmesine rağmen önemli iş birliklerine imza attık. Önümüzdeki dönemde bu girişimlerimizi sürdüreceğiz. Dünya’nın da yakından takip ettiği Malezya’nın Jet Eğitim Uçağı ihalesinde HÜRJET platformumuz ile yarışıyoruz. Bu ihalenin sonucuna bakmaksızın iki ülke arasında havacılık teknolojilerinin kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.