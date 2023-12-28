ANKA-3 Ankara semalarında! İlk uçuşunu gerçekleştirdi...

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TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip olan ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3, bu sabah saatlerinde gökyüzünde görüntülendi.
İLK UÇUŞUNU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ANKA-3'ün uçuşu ile ilgili X.com hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Erdoğan şunları söyledi:
TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak.
TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. 🇹🇷 pic.twitter.com/ElZaSoNRVo— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2023