ANKA-3 Ankara semalarında! İlk uçuşunu gerçekleştirdi...

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TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip olan ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3, bu sabah saatlerinde gökyüzünde görüntülendi.

İLK UÇUŞUNU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ANKA-3'ün uçuşu ile ilgili X.com hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Erdoğan şunları söyledi:



TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak.