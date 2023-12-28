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ANKA-3 Ankara semalarında! İlk uçuşunu gerçekleştirdi...

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#ANKA-3#İnsansız Savaş Uçağı#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 15:01

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ANKA-3'ün ülk uçuşunun başarıyla gerçekleştiğini belirtti.

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TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip olan ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3, bu sabah saatlerinde gökyüzünde görüntülendi.

İLK UÇUŞUNU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ANKA-3'ün uçuşu ile ilgili X.com hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Erdoğan şunları söyledi: 

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak.

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#ANKA-3#İnsansız Savaş Uçağı#Ankara

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