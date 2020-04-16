AND Pastel’in Dijital Satış Ofisi Açıldı

Geçtiğimiz iki yıl ‘’Bitmeyen Cuma’’ kampanyası kapsamında web sitesi üzerinden satışa çıkardığı toplam 60 dairenin tamamını satarak bir ilke imza atan AND Gayrimenkul, online satış deneyimini yeni bir platforma taşıyor.

E-Anahtar Platformu ile Dijital Satış Ofisi Deneyimi



AND Gayrimenkul hayata geçirdiği ‘’E-Anahtar Platformu’’ ile ev satın almak isteyenlere online görüşme, online ziyaret ve online satış işlemlerini satış ofisine gitmeden diledikleri yerden yapabilme imkanı sunuyor.

Web Sitesi : andpastel.com

Telefon: 0850 393 40 00



Online Görüşme



Online görüşme modülü ile satış ofisine gitmeden satış danışmanları ile telefon ve bilgisayar üzerinden, görüntülü veya sesli görüşme gerçekleştirilebiliyor. Görüşmelerde proje sunumu, kat ve daire planları, kişiye özel ödeme modelleri gibi tüm detaylar interaktif tekilde satış danışmanları tarafından aktarılabiliyor.



Online Ziyaret



Online ziyaret modülünde ise canlı olarak görüşme yapmayı tercih etmeyenler için projenin farklı alanlarından anlatımlı videolar bulunuyor. Satış ofisinde çekilmiş projenin genel özelliklerinin maket üzerinden anlatıldığı videonun yanı sıra daire içi özelliklerin anlatıldığı örnek daire ve projenin içerisindeki sosyal alanların anlatıldığı site içi videolar ile kişiler evlerinden çıkmadan diledikleri alanı tek tıkla ziyaret edebiliyor. Aynı zamanda 2+1 ve 3+1 örnek daireler için 360 sanal tur ile daha detaylı şekilde daire içi özellikler incelemek mümkün.

Online Satış



Tüm bu aşamaların ardından dairesini seçen ve satın alma kararı veren kişiler için yüzde 0,79 faiz oranı ve yüzde 10 peşinat avantajıyla web sitesi üzerinden online satın alma modülüyle satış işlemleri yapılabiliyor. Banka süreçleri ve tapu sürecinin ardından daire sahipleri yeni yaşam alanlarına dilediği zaman taşınabiliyor.