Anahtarlar akıllandı

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EVLERİN ya da iş yerlerinin dış dünya ile arasındaki koruma katmanı kapı kilitleri, çok uzun yıllardır geleneksel yapılarını koruyorlar. Aslında temel yapı değişmiş değil ancak artık birçok kapı kilidinin sık sık kaybolan bir metal anahtara ihtiyacı bulunmuyor. Gelişen teknolojiler sayesinde artık çok sayıda akıllı kapı kilidi bulunuyor. Akıllı kapı kilitlerinin büyük çoğunluğu kablosuz bağlantı yeteneğine sahipler. Evet, günümüzde artık kapı kilitleri dahi internete bağlanabiliyor. Özel mobil uygulamalara sahip olan modeller, evdeki ya da iş yerindeki kapıların sadece akıllı telefonlar üzerinden açılmasına imkan tanıyor. Akıllı kapı kilitleri sayesinde kilitleri açmak adına yanınızda bir anahtar taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Tüm kilit açma işlemi akıllı telefon ya da destekli modellerde akıllı saatler üzerinden yapılabiliyor.

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Ekstra anahtar taşıma derdini bitiren bu akıllı kapı kilitleri, genel olarak güvenliği de arttırıyor. Yeni nesil ürünler sayesinde kapının haberiniz dışında açılması durumları hakkında anlık şekilde bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bu sistemlerin ayrıca çok güzel bir faydası daha bulunuyor. O da sanal ya da başka bir deyişle “dijital anahtar paylaşımı” oluyor. Bu özellik her sistemde yer almıyor ancak kullanımı gün geçtikçe artıyor. Günümüzde parmak izi ile çalışan akıllı kilitlerin sayısı da hızlı şekilde artıyor. Bu tarz ürünler arasında asma kilitler dahi yer alıyor. Günümüzde akıllı kapı kilitleri sadede ev ve işyerleri için yoklar. Örneğin artık çok sayıda akıllı çekmece kilitleri de bulunuyor. Ayrıca günümüzde artık otomobil anahtarlarına da çok gerek kalmamaya başladı.