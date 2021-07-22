Anadolu’ya ekonomi turu

AK Parti, pandemi dönemi ve sonrasında özellikle sanayi ve üretim alanında atılacak adımlar ve yaşanan sorunların yerinde saptanması için bir çalışma başlattı. Partide oluşturulan bir grup, il il dolaşarak, sorun ve talepler analizi yapıyor. Elde edilen sonuçlar, rapor halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Yasal düzenleme ve kararnamelerle adım atılacak. Edinilen bilgiye göre, ekonomide yaşanan sorunlar, özellikle sanayici, iş insanı, yatırımcı ve KOBİ şirketlerinin karşılaştığı güçlükler, bununla ilgili alınması gereken kararlar ve yapılması gereken yasal düzenlemeleri saptamak için milletvekilleri görevlendirildi. Oluşturulan küçük ekip, değişik illerde, meslek örgütleri ve doğrudan sanayicilerle yaptığı toplantılarda, sorunlar ve talepleri ayrıntısıyla değerlendirmeye alıyor.

ÖNCELİKLİ TALEPLER

Toplantılarda, pandemi dönemi ve sonrasında uygulanması gereken kararlarla ilgili saptamalar yapıldığı belirtildi. İş dünyasının başlıca taleplerinin, istikrar ve güven ortamı, stabil ve öngörülebilir ekonomik düzen, üretim altyapısının iyileştirilmesi, KOBİ’lere yapılan yardımların ayrıştırılması, sektörel kredi uygulanması, standart yardım ve krediler yerine, sektörlere göre destek ve kredilerin ayrı ayrı belirlenmesi gibi isteklerin sıralandığı öğrenildi.

YAŞANAN SORUNLAR

Yapılan saptamalar arasında, lüks tüketim mallarına, lüks taşıtlara talebin yüksek olmasına karşın, vatandaşların büyük bölümünün ekonomik sıkıntı çektiği, gelir dağılımında dengesizliğin arttığı bulunuyor. Sanayiciler ve gıda sektörünün pandemi döneminde ciddi sorunlar yaşamamasına karşın, küçük işletmeler ve esnafın zarar gördüğü, yapılacak düzenlemelerde önceliğin buna göre belirlenmesi gerektiği yönünde saptamalar yapıldığı öğrenildi. Bu öncelikler, Türkiye’nin sanayi bölgelerini gezen partinin ekonomi kurmayları tarafından rapora dönüştürülecek. Bu çalışma, yaz boyunca sürecek ve ilgili bakanlarla yeniden değerlendirilecek. Buradan edinilen görüşler, cumhurbaşkanına da sunulacak. TBMM’nin yeni döneminde atılması gereken adımlar belirlenecek. Ayrıca, bazı kararlar için yasal düzenleme beklenmeyecek, bazı konular kararname ile hayata geçirilecek.

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