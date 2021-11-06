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Anadolu’nun beş zanaati Avrupa’ya ilham olacak

#Anadolu#Zanaat#Avrupa
Anadolu’nun beş zanaati Avrupa’ya ilham olacak

Anadolu’nun kaybolmaya riski taşıyan zanaatları Avrupalı tasarımcılara ilham vererek yeniden hayat bulacak.

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Bu kapsamda, ‘Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı’ kapsamında finanse edilen ‘Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara’ isimli Avrupa Birliği projesinin lansmanı ve galası İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye Tasarım Vakfı’nın Brumen Foundation ve Geleneksel Sanatlar Derneği ortaklığı ile yürüttüğü projede, kaybolma riski altındaki Anadolu zanaatları Avrupalı tasarımcılar aracılığıyla önce Avrupa’ya oradan da dünyaya taşınacak. Projede İznik çiniciliği, kakmacılık, keçecilik, taş işlemeciliği ve yorgancılık olmak üzere toplam beş farklı zanaat belirlendi. Ardından bu zanaatları anlatan özel belgesel filmler çekildi. Çekilen belgesel filmler aracılığıyla Avrupa’lı tasarımcılara ulaşılarak Anadolu zanaatlarını kendi tasarım yaklaşımlarıyla yeniden yorumladığı güncel tasarım fikirleri üretmeleri istenecek. Her zanaattan başarılı tasarım fikirleri seçilerek Mayıs 2022’de sergilenecek.

TÜRKİYE MARKASI

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Proje ile Anadolu topraklarının kültürel mirasları olan zanaatların tasarımlarla yeniden hayat bulması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Projenin lansmanında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, tasarımın Türkiye’nin markalaşmasında büyük rol oynadığını belirtti. “Tasarım olmazsa üretilen her ürün endüstriyel bir ürün olarak kalır. Bu ürünler tasarımın gücüyle hayat bulur ve yaygınlaşır. Makinelere hükmetmek, ürüne değer ancak katmak tasarımla mümkün” diyen Demircan, Türkiye’nin kilogram başına ihracatında ve kalkınmasında tasarımın öneminin altını çizdi. Türkiye Tasarım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fehmi Bilge de, hayata geçirilen projenin Anadolu’dan çıkan zanaatların tekrar dünya çapında tanınması ve yaygınlaşması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

2016 yılından kurulan Türkiye Tasarım Vakfı’nın katma değeri ve farkındalığı artıracak projelere imza attığını anlatan Bilge, proje kapsamında Anadolu zanaatlarının günlük hayatın bir parçası haline gelebilecek tasarımlarla yorumlanacağını ve yaygınlaşacağını aktardı. Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülname Turan ise projenin 15 aylık süreci kapsadığını ancak hazırlık süreciyle daha geniş bir zamana yayıldığını ifade etti. Çekilen belgesel filmlerle Avrupalı tasarımcılara açık çağrıda bulunacaklarını ve seçilen tasarımcılarla zanaatçıları bir araya getireceklerini belirten Gülname Turan, “Avrupalı tasarımcılarla Anadolu zanaatçılarını buluşturarak ortaya çok değerli tasarımlar çıkartmayı hedefliyoruz. Amacımız geleneksel zanaatları önce Avrupa’ya sonra dünyaya yaymak. Aynı zamanda, bu zanaatların modern tasarımlarla günlük hayat içerisinde yer bulmasını sağlamak” dedi.

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#Anadolu#Zanaat#Avrupa

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