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AnadoluJet'ten bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#Anadolujet#Uçak#Bilet
AnadoluJetten bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 08:44

AnadoluJet yurt ii uçuşlarda geçerli olmak üzere biletlerde yüzde 20 indirim yapma kararı aldı.

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Türk Hava Yolları'nın kuruluşu olan AnadoluJet yurt içi bilet kampanyası düzenledi. AnadoluJet, yurt içi biletlerde yüzde 20 indirim yaptı.

02 – 03 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerli olacak kampanyada uçuş tarihleri 2 Kasım 2022 - 19 Ocak 2023 tarihleri arasında olması gerekiyor.

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www.anadolujet.com adresinden veya mobil uygulamasından uçuşu planlayanlar yararlanabilecek. Kredi/banka kartı ile yapılacak işlemlerde ödeme sayfasında ‘Promosyon kodu’ alanına “AJYUZDE20” indirim kodunu girilecek ve uygula butonuna basarak kampanyadan yararlanılacak (Uygula butonuna basıldığında indirimli tutar ekrana yansıyacak).

Kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi direkt ve aktarmalı, tek yön ya da gidiş dönüş uçuşları kapsıyor.

Biletler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan seyahatlerde geçerli olacak. Kampanya 143.000 koltuk sayısı ile sınırlandırıldı.
Kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemeyecek.

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Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli olacak.

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