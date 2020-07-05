Anadolu’daki gençler için ‘ilk fırsat’

Diğer taraftan pek çok şirket sadece belirli üniversitelerden alım yapıyor, Anadolu’dan mezun olanlara hiç şans tanınmıyor, CV’leri direkt eleniyor.

Üniversite eğitimlerini tamamlayıp işe giremeyen gençlerin işsizlik sorununa çözüm modeli oluşturmak için İlk Fırsat Programı’nı hayata geçiren Esas Sosyal, özellikle işverenler tarafından daha az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere ilk iş deneyimi kazandırmayı amaçlıyor.

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, “Kurumlar işe alımlarda bilindik üniversitelere öncelik veriyor. Ancak, Anadolu’daki daha az bilinen üniversitelerden mezun gençler, kimi zaman mülakat aşamasına bile gelmeden elenmek durumunda kalıyor. Biz Esas Sosyal olarak Anadolu’da cevher var diyoruz ve bu gençleri destekliyoruz” dedi.

55 GENÇ 26 STK’DA ÇALIŞACAK

İlk Fırsat Programı, 2020 yılı başvurularını yarın almaya başlıyor. Programa 20-25 yaş arasında olup devlet üniversitesinden yeni mezun olan gençler başvurabiliyor. Başvuran mezunların diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100’lük sistemde en az 65 puan olması ve daha önce tam zamanlı çalışmamış olmaları bekleniyor. Gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında ya da kulüp çalışmalarında görev almış, staj yapmış ve/veya burs almış öğrenciler öncelikli olarak değerlendiriliyor. Başvurular, 7 Ağustos’a kadar devam edecek. Program kapsamında 2020 yılında 26 sivil toplum kuruluşunda 55 gence ilk iş deneyimi sağlanacak. Programa kabul edilen gençler, oryantasyon programının ardından 2 Kasım 2020 tarihinde STK’larda kabul edildikleri pozisyonlarda iş başı yapacaklar.

95 GENÇ KATILDI

İlk Fırsat Programı’na bugüne kadar 95 katılımcı dâhil oldu. Programı tamamlayanların ilk 3 ay içinde yeni işlerine yerleşme oranı yüzde 93 iken 6 ay içinde ise istihdam oranı yüzde 100 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 40’ı STK’larda çalışmaya devam ediyor. Genç işsizliği için işbirlikleri geliştirdiklerini söyleyen Kamışlı, “İlk Fırsat Programı’na katılan gençlerin STK’larda çalıştıkları 12 ay boyunca maaşları bizimle beraber vizyonumuzu paylaşan 20 kurumsal destekçi tarafından karşılanıyor. 4 yıl içerisinde oluşturduğumuz 400 kişilik ekosistem ile gençlere hem umut oluyoruz hem de işverenlerde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Biz, gençlik ve istihdam alanında işbirliğine açığız. İlk Fırsat Programı ile kurumsal firmalar için önemli bir yetenek havuzu oluşturuyoruz. Özel sektörün bu konuda farkındalık geliştirmesini, insan kaynakları ekiplerinin bu gençlere şans vererek iş görüşmelerine çağırmalarını ve bizlerle işbirliği geliştirmelerini diliyoruz” dedi.