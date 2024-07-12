Anadolu’da futbol antrenörü kızlar yetiştirecek

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Berlin’deki çeyrek final heyecanını A Milli Futbol Takımı’nın sponsorlarından Sürat Kargo ile birlikte yaşadık. Şirket futbola desteğini farkındalık yaklaşımıyla iki yıl önce başlatmış, Kadın A Milli Futbol Takımı’nın sponsoru olmuştu. İki yıldır kadın futbolcuları attıkları her adımda desteklediklerini söyleyen Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz’a klasik sorumuzu yönelttik: “Peki sponsorluğa yapılan yatırımın nasıl bir dönüşü oluyor?”

Oğuz, yanıt verirken sponsorluk yolculuğunda kazan-kazan sisteminin çok iyi çalıştığının altını çizdi. “Sürat Kargo 783 bin 500 metrekarelik alanda her noktaya giden, araçlarıyla görünür olan bir marka. Araçlarımızı Kadın A Milli Futbol Takımı’yla ilgili afişlerle giydirdik. Maçlarda ismimiz döndü. Bu görünürlük markamıza büyük destek verdi. Güveni artırdı” dedi. Oğuz’a göre, “Adında sürat var” sloganıyla spor, çok iyi örtüşüyor. Bu açıklamalardan Sürat Kargo adının spor alanında daha uzun yıllar karşımıza çıkacağını anlıyoruz.

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Cem Oğuz

KADIN ANTRENÖR EKSİK

Spor başlığının altında derya-deniz bir alan var. Sürat Kargo, sosyal katkı anlamında bu alanın hangi ayaklarını sahiplenecek? Futbol öne çıkan branş. Kadın futbolu da anlıyoruz ki şirketin kalbinde ayrı bir öneme sahip. Ama Cem Oğuz’un verdiği bilgiye göre şirketin üzerinde çalıştığı çok heyecan verici yeni bir proje var.

Türkiye’nin kılcal damarlarına inerek futbolda yetenekli kızlar bulan, destekleyen markalar mevcut. Sürat Kargo ise kadın futbol antrenörleri yetişmesini destekleyecek projelere yoğunlaşmayı seçmiş. Cem Oğuz, Kadın A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü olan Necla Güngör Kırağası’nın Anadolu’da antrenör olmak isteyen, bu konuda yetenekli kız çocuklarını bulup eğitmeyi misyon edindiğini söyledi önce. “Biz de kendisine destek vereceğiz” dedi.

Şöyle bir baktım; Türkiye kadın futbol antrenörleri konusunda uzun yol almalı. Dünyada iyi örnekler çok. En günceli İngiltere’den. Euro 2024’te finale kalan İngiltere Milli Takımı’nın mevcut teknik direktörü Gareth Southgate’ten sonra İngiltere Futbol Federasyonu’nun Sarina Wiegman’ı getireceği yönünde haberler var. Wiegman, İngiltere Kadın Milli Takımı’nı şampiyon yapmış ve tüm dünyada ses getirmişti.

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Evet belki örnek biraz bize uzak ama neden olmasın? En uzağı hayal etmek önemli. Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Necla Güngör Kırağası, mesleğinin sürdürülebilirliği için emek veriyor. Cem Oğuz, Kırağası’na hayran olduğunun altını çizdi sohbetimizde. “Bir başarı hikâyesi, tanışsanız siz de hayran olursunuz” dedi.

Hayran olduğu ‘Necla Hoca’ ile nasıl sosyal fayda yaratabiliriz diye düşünürlerken daha fazla kız çocuğunun antrenör olma yolunda desteklenmesini hedefleyen bir projenin ortaya çıktığını anlattı Oğuz. Ve şöyle devam etti: “Miş gibi yapmayalım, gerçek etki yaratalım dedik. Necla Hoca’ya ‘Siz antrenör olmuşsunuz sizin gibi birçok kız çocuğumuz niye olmasın’ cesaretini verdik. Proje üzerinde çalışıyoruz, tamamlayıp, gerekli yerlerle de görüşüp düğmeye basacağız. Bir Road Show yapalım, gidelim orada antrenör olacak kızları belirleyelim. Yetenek taraması yapalım istiyoruz. Bu arada antrenör olmak da ciddi bir maliyet. 400 bin TL gibi bir bütçe gerektiriyor. Bana göre Türkiye’de daha fazla kadın antrenör olması çok önemli.”

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Şimdi projenin detayları belirlenecek. Nerelerde tarama yapılacak? Kimler o taramalara katılabilecek gibi kriterler belirlenecek.

KADIN MÜDÜRLER ARTACAK

Futbolda durum böyle, peki Sürat Kargo cinsiyet eşitliği konusunda ne kadar hızlı? Cem Oğuz kargo sektöründe tahmin edilebileceği gibi erkek istihdamının yoğun olduğunu söyledi. “Ancak bu durum değişiyor” diye parantez açtı ve ekledi: “Bizde de bu konuda planlar var. 16 bölge müdürlüğümüz var. Hiç kadın bölge müdürü yoktu, Çukurova bölge müdürümüz şimdi kadın. Kadın müdürlerin sayısını artıracağız. Hatta şöyle bir vizyonum var, yapması zor, ömrüm yeterse yapacağım. Bizim aktarma merkezlerimiz var. Bence oraları erkekler değil, kadınlar yönetmeli. Kargonun kalbi aktarma merkezidir çünkü. Bu, doğal seleksiyon içerisinde olacak. Şu anda birini eğitiyoruz. Sektörde ilk olacak.”

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ENERJİDE AYAK İZİMİZ AZALIYOR

Türkiye günde yaklaşık 4.6 milyon kargonun teslim edildiği büyük bir pazar. Hesap, Cem Oğuz tarafından 2023’teki 1.3 milyar adetlik teslimat verisinden yola çıkılarak yapıldı. “Bizim oranımız yüzde 12.5’lerdedir” dedi Oğuz. 2021’de Bacacı Yatırım’ın sahibi iş insanı Halil İbrahim Bacacı’nın kurduğu Port kargo tarafından satın alınan şirketin yüzde 100 yerli sermaye ile yoluna devam ettiğini söyleyen Oğuz, bugün 26 aktarma merkezinde otomasyon yatırımları yapıldığını anlattı. “Sadece geçen yıl 500 milyon liraya yakın yatırım yaptık, büyük bölümünü teknolojiye ayırdık” diyen Oğuz, önceliklerinin sürdürülebilirlik olduğunun da altını çizdi. Elektrikli araçlar, güneş paneli yatırımları bunun önemli parçaları. Oğuz, bunu şöyle anlattı: “26 aktarma merkezinin çatılarını güneş panelleriyle donatacağız. Yeni başladık. İşin yasal süreçleri, dinamikleri var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. 5 bin araçlık ekosistemimiz var. Bunların 125’i eletrikli olacak yıl sonunda. Enerjide ayak izimiz azalıyor.”

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HATAYLI KADINLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da kadınların çabaları görülmeye değer. Bu nedenle her türlü desteği de hakediyorlar. Bu desteklerden biri dikkatimi çekti. Türk Telekom, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğinde ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi ile kadınların işgücüne katılımını destekliyor. Proje yeni değil, bugüne kadar 15 bin kadına dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verildi.

Zeynep Özden

Dijitalde Hayat Kolay ile 2024 sonuna kadar 15 bin kadına daha eğitim verilecek. Ayrıca 20 kadın girişimciye de hibe desteği sağlanacak. Önemli bu destekler. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, eğitim alan kadınların bölgesel avantajı olan ürünleri e-ticaret yolu ile pazarlayarak gelir elde ettiklerini söyledi. “Mentörlük ve hibe süreçlerimizde bölgeden yapılacak başvuruları önceliklendirdik. Projenin yeni döneminin başladığı marttan bugüne kadar 3 bini aşkın kadına eğitim verdik” dedi.