Anadolu yatırım hareketi başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLEREkonomi Haberleri

Anadolu yatırım hareketi başladı

#Müsiad#Yatırım#ANADOLU
Anadolu yatırım hareketi başladı

MÜSİAD, Anadolu’daki yatırım faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amacıyla ‘Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ni başlattı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Başlatmış olduğumuz üretim ve yatırım hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını en az 30’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40’tan fazla noktada 15 milyar liranın üzerinde yatırımı kapsayan “Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi”ni başlattı. Söz konusu hareket ile Anadolu’daki yatırım faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada MÜSİAD üyesi şirketlerin aktif yatırım faaliyetlerine yer verildi. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi adıyla sunulan değerlendirmede Anadolu’daki yatırım faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla 40’tan fazla noktada başlatılan yatırımlara değinildi. 2022’de planlanan ve devam eden 15 milyar liranın üzerinde bir yatırımı kapsayan girişim ile bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, bu sayede dolaylı ve doğrudan istihdam ve üretime katkı sağlanması hedefleniyor.

DESTEKLEYİCİ ADIMLAR

Haberin Devamı

Adana, Afyon, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Tokat, Kırşehir, Kayseri, Konya ve Hatay başta olmak üzere 40’tan fazla noktada gerçekleştirilen yatırımların ihracat odaklı üretim mekanizmasını desteklemesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilen görüşme sonrası konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın Türkiye’nin en büyük, yaygın ve güçlü sermaye platformu olarak, yatırım politikalarında öncü bir rol aldığını belirtti. MÜSİAD ve üyelerinin her dönemde gerek bölgesel gerekse ulusal anlamda elini taşın altına koyarak, üretim ve istihdamı destekleyici adımlar attığını hatırlatan Başkan Asmalı, gelecek dönemde de ekonomiyi destekleyen pozitif hareketlerin süreceğini vurguladı. Genel Başkan Asmalı, üretim, yatırım ve istihdam politikaları kapsamında bölgesel kalkınmanın önemine dikkat çekerken, üretimin 81 ile yayılmasının bölgesel iktisadi gelişmeleri güçlendireceğini belirtti.

HEDEF 30 İLE ULAŞMAK

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün MÜSİAD olarak Anadolu’nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güveniyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir elbette ülke ekonomisi için öncü rollerini sürdürüyor. Bununla birlikte diğer 78 ilimiz; 2021 yılında yapmış oldukları yaklaşık 115 milyar dolarlık ihracatla, ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduklarını ispatlamıştır. Söz konusu 78 ilimizin tam 18 tanesi ihracatta 1 milyar dolar barajını geçmiştir. Başlatmış olduğumuz üretim ve yatırım hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını en az 30’a çıkarmayı hedefliyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müsiad#Yatırım#ANADOLU

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe