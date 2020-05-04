Anadolu Vakfı mentorluk programı online eğitimlerle 8. dönemine başladı

Anadolu Vakfı tarafından 2013 yılında, bursiyerlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirilen Mentorluk Programı’nın 8. dönemi başladı. Topluma; evrensel değerleri dikkate alan, sağduyulu, inisiyatif alabilen, gelişime açık tarafları ile yüzleşip kişisel gelişimini önemseyen ve potansiyelini açığa çıkarabilen gençler kazandırmayı amaçlayan program kapsamındaki eğitimler COVID-19 pandemisine karşı alınan önlemler doğrultusunda online olarak veriliyor. 8. dönemde bursiyerler için çevresel koşulları, değişimi, kişileri ve olayları doğru okumaları; doğru yolu bulmaları ve doğru aksiyon planları belirleyebilmelerine yönelik eğitimler organize edilecek.

Hem Anadolu Grubu ailesi üyelerinin hem de Grup dışından destek veren gönüllülerin çabaları sayesinde bu zorlu dönemde de gençlere destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Mentorluk Programı’nın etkisi katlanarak büyüyor. Birlik ve beraberliğin, birbirine destek olmanın büyük önem taşıdığı bu dönemde programımız daha da anlam kazandı. Yenilikçi, yaratıcı, cesur, tutkulu ve kendiyle barışık gençler yetiştirerek hem kendi geleceklerini, hem de bizlerin geleceğini en güzel biçimde şekillendirmelerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.