Anadolu Sigorta’dan 5.4 milyar TL kâr

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2024’ün ilk altı ayında 31.5 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren Anadolu Sigorta, geçen yılın aynı dönemine göre prim üretimini yüzde 73 oranında artırdı. Anadolu Sigorta’dan yapılan açıklamada, geçen yılın ilk yarısına göre prim üretiminin yüzde 73 oranında arttığı, aktif toplamının 81.5 milyar TL’ye, yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğünün de yüzde 30’luk artışla 41.6 milyar TL olduğu vurgulandı.Prim üretiminde yüzde 73 büyüme ile bileşik rasyonun yüzde 101 seviyesinde tutulduğunun ifade edildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “İlk 6 ay sonu itibarıyla 5.4 milyar TL net kâr elde ettik. Öz sermaye toplamı 27.1 milyar TL’ye ulaşırken, ortalama öz sermaye kârlılığı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Hasar prim oranında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24, bileşik rasyoda ise yüzde 16 oranında iyileşme gerçekleşti. Konsolide net kâr, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artışla 5.7 milyar TL olarak gerçekleşti. En yüksek prim üretilen branş, 6.9 milyar TL ile kara araçları oldu. Bu branşı, 6.7 milyar TL ile yangın ve doğal Afetler, 5,6 milyar TL ile kara araçları sorumluluk ve 5.6 milyar TL ile hastalık-sağlık branşları takip etti.”