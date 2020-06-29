Anadolu Grubu ve Hedefler iÃ§in Ä°ÅŸ DÃ¼nyasÄ± Platformu'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gerÃ§ekleÅŸtirilen iÅŸ birliÄŸi ile SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ±'nÄ± iÅŸ sÃ¼reÃ§lerine entegre etmiÅŸ ve bu yolculukta performanslarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§mek isteyen tÃ¼m iÅŸletmeler iÃ§in yol gÃ¶sterici ve faydalÄ± olacak bir set hazÄ±rlandÄ±.

SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ± PusulasÄ± ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ± Ãœzerine Ä°ÅŸletme RaporlamasÄ±'nÄ±n ilk kez TÃ¼rkÃ§e yayÄ±mlanan versiyonlarÄ± ile Anadolu Grubu SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ± Uyumluluk Raporu Raporlama ve Ä°letiÅŸim Stratejisi Rehberi'nden oluÅŸan 3 dokÃ¼manlÄ±k set, Anadolu Grubu ve Hedefler iÃ§in Ä°ÅŸ DÃ¼nyasÄ± Platformu'nun kurumsal web sitelerinde yayÄ±na alÄ±ndÄ±.

"GELECEÄžÄ°N EKONOMÄ°SÄ°NÄ°N PARÃ‡ASI OLMAK Ä°Ã‡Ä°N BUGÃœNDEN HAREKETE GEÃ‡MELÄ°YÄ°Z"Â

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Hedefler iÃ§in Ä°ÅŸ DÃ¼nyasÄ± Platform BaÅŸkanÄ± Ãœmit Boyner, dÃ¼nyanÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu pandemi sÃ¼recinin, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸin Ã¶nemini herkese bir kere daha hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ±'na ulaÅŸabilmemiz iÃ§in her zamanki iÅŸ yapma anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸarak daha kapsayÄ±cÄ± ve yenilikÃ§i Ã§Ã¶zÃ¼mler ortaya koymamÄ±z gerekiyor. SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik iÃ§in sorumlu tÃ¼ketim kadar sorumlu Ã¼retim de bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ediyor. Bu nedenle firmalar, hem sorumlu Ã¼retim yapmalÄ± hem de bu Ã§abalarÄ±nÄ± uluslararasÄ± standartlar Ã§erÃ§evesinde raporlamalÄ±, gÃ¶rÃ¼nÃ¼r kÄ±lmalÄ±. GeleceÄŸin ekonomisinin ancak bu ÅŸekilde bir parÃ§asÄ± olabiliriz ve geride kalmamak iÃ§in bugÃ¼nden harekete geÃ§meliyiz. UnutulmamalÄ± ki SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ±'nÄ± kapsayÄ±cÄ± ve sorumlu bir ÅŸekilde iÅŸ yapÄ±ÅŸ biÃ§imlerine entegre etmiÅŸ iÅŸletmeler, etmeyenlere gÃ¶re daha fazla rekabet avantajÄ± kazanÄ±yor ve finansal olarak daha sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir durumda oluyor. Bu nedenle Hedefler iÃ§in Ä°ÅŸ DÃ¼nyasÄ± Platformu olarak firmalarÄ±n SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ± Ã¶nceliklerini belirlemesini ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ± raporlamasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k-kÃ¼Ã§Ã¼k demeden tÃ¼m firmalar tarafÄ±ndan deneyimlenmesini teÅŸvik ediyoruz."

"RAPORLAMA SÃœRECÄ°NDE HER Ã–LÃ‡EKTE KURULUÅžA Ã–RNEK TEÅžKÄ°L ETMEYÄ° AMAÃ‡LIYORUZ"

Anadolu Grubu Ä°cra BaÅŸkanÄ± HurÅŸit Zorlu da pandemi dÃ¶neminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n kritik Ã¶nemi konusunda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yol almÄ±ÅŸ ÅŸirketlerin bunun faydasÄ±nÄ± fazlasÄ±yla gÃ¶receÄŸi ve geride kalmÄ±ÅŸ ÅŸirketlerin ise bu eksiÄŸi daha fazla hissedeceÄŸi bir dÃ¶nemi yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Zorlu, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"GeÃ§en yÄ±l grubumuzun gelecek odaklÄ± vizyonunu temsil eden 'Anadolu'dan YarÄ±nlara' markasÄ± altÄ±nda 2015-2018 dÃ¶neminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik alanÄ±nda hayata geÃ§irdiÄŸimiz Ã§alÄ±ÅŸma ve uygulamalarÄ±mÄ±zÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in belirlediÄŸi 17 amaca temas ettiÄŸi noktalarÄ± ve kÃ¼resel amaÃ§lara eriÅŸilmesi yÃ¶nÃ¼nde saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z katkÄ±yÄ± ortaya koyan Anadolu Grubu SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ± Uyumluluk Raporu'muzu yayÄ±mladÄ±k. Hedefler iÃ§in Ä°ÅŸ DÃ¼nyasÄ± Platformu ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz iÅŸ birliÄŸi kapsamÄ±nda da bu raporumuzu oluÅŸtururken takip ettiÄŸimiz adÄ±mlarÄ± ve oluÅŸturduÄŸumuz metodolojiyi iÅŸ dÃ¼nyasÄ± ile paylaÅŸmak amacÄ±yla Anadolu Grubu SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ± Uyumluluk Raporu Raporlama ve Ä°letiÅŸim Rehberi'ni hazÄ±rladÄ±k. AyrÄ±ca, SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ±'na yÃ¶nelik Ã§ok Ã¶nemli iki rehber dokÃ¼manÄ± TÃ¼rkÃ§e literatÃ¼re kazandÄ±rdÄ±k. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yÃ¶nlendirici dokÃ¼manlarla SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ±'nÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacak raporlama sÃ¼recine katÄ±lmak ve performanslarÄ±nÄ± analiz ederek Ã§Ã¶zÃ¼mlerini tÃ¼m dÃ¼nya ile paylaÅŸmak isteyen her Ã¶lÃ§ekte kuruluÅŸa Ã¶rnek teÅŸkil etmeyi amaÃ§lÄ±yoruz."

"BU Ã‡ALIÅžMA STANDARTLARIN YAYGINLAÅžTIRILMASI Ä°Ã‡Ä°N GÃœÃ‡LÃœ BÄ°R Ã–RNEK OLUÅžTURUYOR"

BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ± (UNDP) TÃ¼rkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n, SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ±'nÄ±n gelecek 10 yÄ±l iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸip gerÃ§ekleÅŸemeyeceÄŸinin belirlenmesinde kritik rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Tomasi, "SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ±'nÄ±n gerÃ§ekleÅŸebilmesi iÃ§in toplumun tÃ¼m kesimlerinin aktif katÄ±lÄ±mÄ± gerekirken, Ã¶zel sektÃ¶r de bu sÃ¼reÃ§te Ã¶ncÃ¼l paydaÅŸlar arasÄ±nda yer alÄ±yor. Åžirketlerin 2030 GÃ¼ndemi'ne uygun, kapsayÄ±cÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir iÅŸ stratejilerine geÃ§mesi gerekiyor. Bu doÄŸrultuda Ã¼retim ve tÃ¼ketim kalÄ±plarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi, kÃ¼resel olarak kabul edilmiÅŸ SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ±'nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir. UNDP'nin bu olumlu deÄŸiÅŸim iÃ§in kamu ve Ã¶zel sektÃ¶rle iÅŸ birliÄŸi katlanarak artÄ±yor. Bu Ã§alÄ±ÅŸma da standartlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¶rnek oluÅŸturuyor ve tÃ¼m iÅŸletmeleri SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma AmaÃ§larÄ± raporlamasÄ± yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.