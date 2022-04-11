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Ana Sigorta bir yaşında

#Arda Tuncay#Ana Sigorta#Acente
Ana Sigorta bir yaşında

Nisan 2021 yılında faaliyete geçen Ana Sigorta, 1’inci yılını kutluyor. Ana Sigorta Genel Müdürü Arda Tuncay, hedeflerinin, sektörde öncü konumda yer almak ve pazar payını üst sıralara taşımak olduğunu söyledi.

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Üretime başladıkları 2021 yılında 330’un üzerine çıkarttıkları acente ağını genişletmeye devam edeceklerini söyleyen Tuncay, acente odaklı bir teşvik modeli ile dengeli bir portföy hedeflediklerini belirtti. 600’e yakın sağlık kurumu ile el sıkıştıklarını ve anlaşmalı servis sayısını 700 adede ulaştırdıklarına değinen Tuncay; trafik, kasko, konut, DASK, iş yeri, tamamlayıcı sağlık, TARSİM, nakliyat, seyahat sigortası ve yabancı sağlık branşlarında faaliyet gösterdiklerini, özellikle bireysel sigortalarda ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Sigorta sektörü hakkında da değerlendirmeler yapan Tuncay, “2022 sektör için zorlu bir yıl olacak. Sigorta bedelleri ve hasar maliyetlerindeki yükseliş primlerde artışlara yol açacak” dedi.

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#Arda Tuncay#Ana Sigorta#Acente

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