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GeriEkonomi Amsterdam, ocakta hisse senedi işlem hacminde Londra'yı geride bıraktı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

Amsterdam, ocakta hisse senedi işlem hacminde Londra'yı geride bıraktı

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Amsterdam, ocakta hisse senedi işlem hacminde Londra'yı geride bıraktı
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Amsterdam'ın, geçen ay günlük ortalama hisse senedi işlem hacminde Londra'yı geride bıraktığı bildirildi.

The Financial Times'ın habere göre, Euronext Amsterdam, CBEO Europe Hollanda birimi ve Turquoise'da ocakta günlük ortalama hisse senedi işlem hacmi toplam 9,2 milyar avro seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde Londra'da hisse senedi işlem hacmi ise günlük 8,6 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Amsterdam'daki işlem hacmi, İngiltere'nin AB'den çıkışına ilişkin geçiş sürecinin sona erdiği 31 Aralık 2020'yi takip eden bir aylık süreçte yaklaşık 4 kat arttı.

Merkezi New York'ta bulunan finans kuruluşu Rosenblatt Securities'in Piyasa Analisti Anish Puaar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Londra'nın AB'nin işlemlerinde merkez olma özelliğini kaybetmesi sembolik. Fakat (hisse senedi) işlemlerde kendi niş alanını oluşturma şansı var." ifadelerini kullandı.

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