Amgen Türkiye 2021’in En İyi İşverenleri Listesi’nde

SPONSORLU İÇERİK

“Amgen’deki her iş ve her Amgen çalışanı önemlidir” odaklı insan kaynakları politikasıyla mutlu bir çalışan deneyimi yaratmayı hedefleyen Amgen Türkiye, tüm dünyada en iyi işverenleri ödüllendiren Great Place to Work® Türkiye Enstitüsü'nün, işyerlerinde güven, saygı, yaptığı işten gurur duyma ve takım ruhu gibi odak alanlarında yürüttüğü araştırmada 2021 Türkiye En İyi İşverenleri arasında yer aldı. Araştırmaya Amgen Türkiye çalışanlarının yüzde 85’i gönüllü olarak katıldı. Bu başarının, Amgen’in benzersiz DNA’sını oluşturan çalışanların başarısı olduğunu belirten İnsan Kaynakları Direktörü Filiz Kozcağız “Amgen Türkiye ekibi olarak, değerlerimiz ışığında çıktığımız gelişim yolculuğumuzda anlamlı bir dönüm noktasına vardık. Bu başarıyı çalışanlarımızla birlikte kutlayabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Her türlü çalışma koşulunda kurum kültürümüzü en iyi şekilde yaşatan Amgen ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.





İnsan Kaynakları politikasında; katılımcı, saygılı, bireysel sorumluluk ve değerler çeşitliliği sunan bir ortam yaratmaya ve farklı alanlarda potansiyel sahibi yetenekleri organizasyona katmaya odaklanan Amgen Türkiye, güveni bireysel girişim ve kaliteli sonuçlar elde ederek güçlendiriyor. Kozcağız, “Bilimsel buluşları, laboratuvardan kliniğe ve buradan da hastalarımıza eriştirmek; hastalarımız, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için en yüksek değer yaratmak için takım olarak hızlı çalışmak çok kritik. Takım yapımız ile tüm birimlerin büyük resmi görmesi ve çalışanlarımızın tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak için fırsatlar yaratıyoruz” diye konuştu.

“İşveren markamız “Hayal Gücüyle Geleceğe, Bilimle Gerçeğe” değerlerimizin bir yansıması”

Amgen Türkiye ve Gensenta olarak tüm ekip üyelerinin birbirlerinin yeteneklerini kucakladığı; yeteneklerinden ve geçmişlerinden yararlandığı kapsayıcı bir kültür deneyimi sunmayı amaçladıklarını dile getiren Kozcağız, “Bu doğrultuda şirket olarak “Hayal Gücüyle Geleceğe, Bilimle Gerçeğe!” diyerek, işveren markamızın değer vaadini oluşturduk. Geçtiğimiz sene işveren marka çalışmamızı tüm çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Çalışanlarımızın geri bildirimlerini almak adına odak grupları kurduk ve bu görüşmelerden çıkan sonuçlar işveren marka vaadimizin temel taşlarını oluşturdu. Bunun üzerine, güzel bir iletişim çalışması yaparak yaşanan deneyimi, çalışma kültürünü en iyi anlatan ifadeyi anket yoluyla çalışanlarımıza sorduk. Sağlığa hizmet etmeyi, bilim odaklı olmayı var olma amacının merkezinde tutan bir kültürde çalışıyoruz. “Hayal Gücüyle Geleceğe, Bilimle Gerçeğe” aslında bizim değerlerimizin ve var olma amacımızın bir yansıması. Yolumuza bilimin ışığında devam ederken, hayal gücümüz ile de işimize değer katıyoruz” ifadelerini kullandı.

