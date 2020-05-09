Amerikan şirketleri iflasın eşiğinde

Tekstil, araç kiralama ve lüks tüketim markaları iflas bayrağını çekmeye hazırlanırken ‘Chapter 11’ konkordato ile çıkış yolu arayışına girdiler. Bu sistem ile devlet koruması altına giren şirketler, böylece iflas etmekten kurtulabilecek. Geçen ay içinde Avrupa’da da otomotiv devi Volkswagen durmadan kaynaklı olarak haftalık kaybının 2 milyar Euro olduğunu açıklamıştı.

İŞ YAPAMAZ HALDELER

2020 yılına olumlu bir ekonomik öngörü ile başlayan bir çok şirket pandemi sebebiyle faaliyetlerini durdurdu. Büyük markalar koronavirüs etkisi ile iş yapamaz hale gelerek finansal açıdan zor duruma düştü. Bu ortamda, ağır borç, sıkı likidite ve negatif kâr ile mücadele edilirken perakendeciler potansiyel bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası, halk sokağa dahi çıkmazken, alışveriş ve turizm de tamamen durdu. Turizmin durması da araç kiralama şirketlerine de ciddi darbeler vurdu. Amerika merkezli şirketler de iflası önlemek için devlete başvurularda bulunmaya başladılar. Bu şirketler arasında önde gelen tekstil, giyim markaları ve elektronik tedarikçileri, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, J. Crew, Conn’s, iMedia Brands bulunurken Hertz gibi dünya çapında hizmet veren kiralama firmaları da yer alıyor.





RİSK PUANLARI DÜŞÜYOR

ABD merkezli, şirketlerin risk skorlarını analiz eden firma, CreditRiskMonitor’ün verilere göre; perakendecilerin risk puanları 1 Mart’tan bu yana ciddi düşüş göstererek, yüksek iflas riski gösteren seviyelere indi. FRISK adı verilen puanlar, bir şirketin 12 ay içinde iflas başvurusunda bulunma ihtimalini hesaplıyor. 1 Mayıs itibariyle, 11 perakende şirketi 1 Frisk puanına sahipti ve bu da en yüksek riski gösterirken, iflas başvurusunda bulunma ihtimali yüzde 10 ila yüzde 50 arasındaydı. Son olarak giyim devi J. Crew de ‘Chapter 11’ için kabul edilirken listeden çıktı. Diğer firmaların da devlet tarafından iflastan kurtarılmak için bu sisteme dahil olması bekleniyor.

CHAPTER 11 NEDİR?

ABD’de zordaki şirketler, iflas kanununun 11’inci bölümü ‘Chapter 11’ kapsamında konkordatoya gidip, her türlü alacak kıskacından kurtuluyor. İflas kanununun 11’inci bölümü olan Chapter 11, şirketlere yeniden başlamak için bir şans tanıyor. Bir şirket, birçok ülkede olduğu gibi kreditörlerine olan yükümlülüklerini yerine getiremediği için kapanmak yerine Chapter 11 kapsamında iflasını isteyerek iflas sürecinin başlamasını geciktiriyor ve kreditörlerinden bir süreliğine korunuyor. Chapter 11’in getirdiği kurallardan biri, borçlu şirketin iflas sürecini kontrol etmesi. Bu kurala itiraz ediliyor çünkü şirketi bizzat iflasa sürükleyen yöneticilerin, onu kurtarmak için bir yeniden yapılanmaya gitmesini beraberinde getiriyor.

ÇALIŞANLARI KAPININ ÖNÜNE KOYDULAR

ABD ve Kanada’da zarar eden şirketler işçi çıkartmalarına başladı ve yeni planlamalar da yolda. Önde gelen havayolu şirketlerinden, Air Canada, mevcut kadrosunun yaklaşık yarısı olan kabin ekibinin 5 bin yüz 100 üyesini, nisan ayı için planlanan uçuşlarının yaklaşık yüzde 80 oranında düşürülmesi nedeniyle işten çıkaracak. Araç kiralama şirketleri, Enterprise Holdings, National ve Alamo, Kuzey Karolina’da 743 işçiyi işten çıkardı. Araç kiralama şirketi Hertz ise Kuzey Amerika’da10 bin işçi çıkarmayı planlıyor. Bunların yanı sıra Four Seasons, Marriott International, MGM Resorts gibi bir çok büyük otel zinciri de zarar ettikleri gerekçesiyle işçi sayısında azaltmalara gidiyor.