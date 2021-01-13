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Ekonomi
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Amerikan parası ondan sorulacak’

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
‘Amerikan parası ondan sorulacak’
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ABD Başkanı Barack Obama döneminde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) 2018’e kadar özel kalem müdürlüğü yapan Didem Nişancı’nın (47), 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Joe Biden tarafından ABD Hazine Bakanlığı’na aday gösterilen Janet Yellen’in senatoda onaylanması durumunda sağ kolu olacağı ifade edildi.

Bloomberg’te yer alan habere göre, Amerika’nın parası Nişancı’dan sorulacak. Son olarak Bloomberg şirketinde küresel kamu politikası başkanı olarak görev yapan Nişancı, Joe Biden’ın başkanlık kampanyasının vergi ve bütçe politikası önerilerini geliştirmesine yardımcı oldu.

Yellen’in Hazine Bakanı olarak onaylanmasına kesin gözle bakılırken, Nişancı kendisinin en yakın yardımcılarından biri olacak. Nişancı için senato onayı da gerekmiyor. Bloomberg’e katılmadan önce Promontory Financial Group’ta bir süre çalışan Nişancı, geçmişte senato bankacılık komitesinde personel direktörü olarak çalıştı ve 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığı’nda Departmanı’nda görev yaptı. Nişancı, adaylığı ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken, 2011 yılında ABD’de en yüksek maaş alan hükümet görevlileri içinde 230 bin dolarla 450.inci sırada yer aldı.

Smith College mezunu olan Didem Nişancı, Başkan Obama döneminde Ticaret Bakanı Penny Pritzker’in yardımcılığını yapan Bruce Andrews ile 2001 yılında evlendi. Çiftin iki kız çocukları bulunuyor.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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