‘Amerikan parası ondan sorulacak’

Bloomberg’te yer alan habere göre, Amerika’nın parası Nişancı’dan sorulacak. Son olarak Bloomberg şirketinde küresel kamu politikası başkanı olarak görev yapan Nişancı, Joe Biden’ın başkanlık kampanyasının vergi ve bütçe politikası önerilerini geliştirmesine yardımcı oldu.

Yellen’in Hazine Bakanı olarak onaylanmasına kesin gözle bakılırken, Nişancı kendisinin en yakın yardımcılarından biri olacak. Nişancı için senato onayı da gerekmiyor. Bloomberg’e katılmadan önce Promontory Financial Group’ta bir süre çalışan Nişancı, geçmişte senato bankacılık komitesinde personel direktörü olarak çalıştı ve 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığı’nda Departmanı’nda görev yaptı. Nişancı, adaylığı ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken, 2011 yılında ABD’de en yüksek maaş alan hükümet görevlileri içinde 230 bin dolarla 450.inci sırada yer aldı.

Smith College mezunu olan Didem Nişancı, Başkan Obama döneminde Ticaret Bakanı Penny Pritzker’in yardımcılığını yapan Bruce Andrews ile 2001 yılında evlendi. Çiftin iki kız çocukları bulunuyor.