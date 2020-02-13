'Amerikan' kavgası bitti

Eğitim camiasını ilgilendiren ve 10 yıla yakın süren ‘marka’ davası Antalya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Davacı ve davalı listesinde iki dernek ve bir şirket yer aldı. 1951 yılında kurulan ve kurucu üyeleri arasında dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, Prof. Halide Edip Adıvar, ABD Ankara Büyükelçisi George Wadsworth gibi isimlerin olduğu Türk Amerikan Derneği (TAD), 2001 yılında iş insanı Halil Çil tarafından Eskişehir’de kurulan Amerikan Kültür Derneği ve bağlı bir şirkete dava açtı. Davanın gerekçesini, ‘Amerikan Kültür’ markasının haksız kullanımı iddiası oluşturdu. Davacı dernek, anılan markanın tescilli marka olduğunu, bu isimle dil kurslarının bulunduğu kaydedildi. Dava dilekçesinde, davalı tarafın aynı markayı kullandığı Türkiye genelinde bayilik sistemi ile çok sayıda okulun açıldığı kaydedildi. Dava dilekçesinde, kullandıkları markanın bilinen bir marka konumuna geldiği, bu durumun tüketici açısından kafa karışıklığına neden olduğu kaydedildi.



KÖTÜ NİYET VAR



Davalı konumda bulunan Amerikan Kültür Derneği ve Acap Özel Eğitim Hizmetleri adına yapılan savunmalarda ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, davanın reddine karar verilmesi istendi. Mahkeme, tarafların savunma ve delillerini aldıktan sonra dosyayı bilirkişi heyetine gönderdi. Heyet, mahkemeye sunduğu raporda, marka devrinin kötü niyetli olduğu kaydedildi. Mahkeme, 10 yıla yakın süren yargılama sonrası geçen 5 Şubat’ta kararını açıkladı. Davacı, Türk Amerikan Derneği’nin talebini kabul eden mahkeme, Acap Özel Eğitim’in kullandığı ‘Amerikan Kültür Derneği’ markası için ‘Hükümsüzdür’ kararı verdi. Mahkeme ayrıca, anılan markanın, sicilden silinmesi yönünde hüküm kurdu.



TABELALAR KALDIRILIR

TAD’ın avukatı Bora Aktürk, “Bu davanın uzatılması için hemen her şey yapıldı. Bu kararla birlikte, ‘Amerikan Kültür’ adı ile açılan okullardaki tabelaların kaldırılması gerekir. Olur da tabelalar kaldırılmazsa, yeni bir dava daha açmak gerekir” diye konuştu. Davalı tarafın avukatı Vuslat Koçak ise, kararın kesinleşmediğini, bu aşamada her hangi bir açıklama yapamayacaklarını söyledi. Öte yandan Türk Amerikan Derneği adı faaliyet gösteren 20’ye yakın dil kursu bulunurken, ‘Amerikan Kültür’ markası ile açılan okul sayısının ise 100’ü aştığı öğrenildi.

HARVARD TAZMİNAT KAZANMIŞTI

Benzer bir davayı da daha önce, 1636 yılında kurulan dünyanın en itibarlı üniversitelerinden Harvard açmıştı. Ünlü markanın Türkiye’de izinsiz kullanıldığı iddiası ile açılan davada mahkeme Harvard Üniversitesi’ni haklı bulunmuştu. Mahkeme, davalı şirketin sahibi Halil Çil’in toplam 70 bin TL maddi-manevi tazminat ökarar vermişti.