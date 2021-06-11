Türk şirketi 100 milyon dolara satılıyor

ABD merkezli, gıda, dondurulmuş gıda ve hazır yemek üreten çok uluslu The Kraft Heinz Company, Assan Gıda'yı satın almak üzere Kibar Holding ile yaklaşık 100 milyon dolar değerleme üzerinden bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Açıklamada, "Assan Gıda perakende ve ev dışı tüketim sektöründe hızla büyüyen, Balıkesir ve İzmir'de sos üretim tesisleri bulunan ve 2019 yılından beri Kraft Heinz'ın sertifikalı üretici ortağı olan bir firmadır. Assan Gıdanın satın alınması, Kraft Heinz'a perakende ve ev dışı tüketim sektörlerinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki operasyonlarını güçlendirme imkanını sağlıyor" denildi.

"PLATFORMUMUZU GENİŞLETME İMKANI SUNACAK"

Kraft Heinz Uluslararası Bölge Başkanı Rafael Oliveira, satın alma ile ilgili şunları söyledi:

"Bu girişimimiz, lezzet geliştirme odaklı uluslararası büyüme stratejimizi hızlandırmak için harika bir fırsat. İnanıyoruz ki Assan Gıda'nın yenilikçi sos ve domates ürün portföyüne ek olarak büyüyen ev dışı tüketim sektöründeki geniş dağıtım ağı ve başarılı ekibiyle, Kraft Heinz'a, Türkiye'deki Heinz markasını büyütme ve Kraft Heinz'ın küresel ölçeği ve büyüme hızıyla birleşerek uluslararası lezzet geliştirme platformumuzu daha da genişletme imkanı sunacak."

1998 YILINDA KURULDU

Merkezi İstanbul’da bulunan Assan Gıda, gıda sektörüne yönelik bir Kibar Holding yatırımı olarak 1998 yılında Balıkesir'de kuruldu. Colorado, Kingtom, Oba gibi markalar aracılığıyla satışa sunulan salça, ketçap, mayonez, makarna ve et sosları gibi çok çeşitli uluslararası mutfaklara hitap eden geniş bir ürün portföyüne sahip olan Assan Gıda, yaklaşık 400 çalışanıyla, iç piyasanın yanında 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Açıklamaya göre, satın alma anlaşmasının, Rekabet Kurumu onayı sonrası, 2021'in ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

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