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Amerikalı tüketiciler için 2022 tahmini

#Abd Tüketici Endeksi#Fed#Ekonomianasayfa
Amerikalı tüketiciler için 2022 tahmini

Fed New York Şubesi, ABD'li tüketicilerin 2022'de aylık harcamalarının Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin üzerine çıkmasını beklediğini bildirdi.

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IHS Markit, ABD'nin ocak ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. İmalat sanayi PMI, ocakta bir önceki aya kıyasla 2,7 puan azalarak 55 değerine geriledi.

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Hizmet sektörü PMI da ocakta aralık ayına göre 6,7 puan azalarak 50,9'a düştü. Söz konusu dönemde 18 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 55 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, Aralık 2021'de 57,6 değerini almıştı.

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İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ocakta geçen aya kıyasla 6,2 puan azalarak 50,8 oldu. Hizmet sektöründe olduğu gibi 18 ayın en düşük seviyesini gören bileşik PMI, aralıkta 57 olarak hesaplanmıştı.

 

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#Abd Tüketici Endeksi#Fed#Ekonomianasayfa

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