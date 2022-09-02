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‘Ambargolar bizi durduramadı’

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#Savunma Sanayi#İsmail Demir#Çarşamba Havalimanı
‘Ambargolar bizi durduramadı’
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 07:00

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin 1970’lli yıllarda ambargolar yaşadığına dikkat çekerek, “Ambargolarla bizi durduracaklarını düşünenlerin çok çok yanıldıklarını gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz” dedi.

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Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’de Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Başkan Demir, “Nasıl ki savunma sanayiinin başlangıcı 70’lerdeki ambargolar oldu. Şu anda gördüğümüz her ambargo, her engelleme, her yavaşlatma da bize ve gençlerimize her konuda kendimize yetmemiz gerektiğinihatırlatıyor” ifadelerini kullandı. Demir, şunları söyledi:

‘Ambargolar bizi durduramadı’

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

“TEKNOFEST KARADENİZ dalga dalga büyüyen bir faaliyetin yeni bir aşamasıdır. İlk günden bugüne kadar ki gelişimi gördüğümüzde büyük bir heyecan dalgasını ülke çapına yaydığımızı hatta bu sene Azerbaycan’da yapıldığını ve bu etkinliğin ülkemiz dışına da taştığını görüyoruz. 10 binlerce yarışmacı ve projenin olması güzel bir göstergedir. Demek ki biz 7’den 77’ye herkese teknolojik heyecanı tattırdık. Savunma sanayii ilk günlerde çok yoğun bir şekilde bu etkinliğin içerisinde oldu ama gördüğümüz kadarıyla savunma sanayiinin dışında da büyük bir ilgi var. Bu da ülkemizin genel olarak milli teknolojik hamlesi konusunda yaygın bir ivmeye kavuştuğunu gösteriyor. Bu konunun meyvelerini biz inşallah önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Çünkü bu heyecanın ürüne, teknolojiye ve katma değere dönüşmesi belirli bir zaman alacak.”

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‘Ambargolar bizi durduramadı’

101 KURUM ÜRÜNLERİNİ SERGİLİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın Hürjet pilot koltuğuna oturmasıyla renkli anlara sahne olan TEKNOFEST, her yaştan ziyaretçilerine farklı noktalarda farklı tecrübeler sunuyor. 107 ülkeden 150 binin üzerinde takımın yarıştığı alanlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yarışmacılar yalnızca jüriye değil ziyaretçilere de yaptıkları teknoloji ürünlerinin sunumlarını yapıyor. T3 Vakfı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın organize ettiği festivalde 101 kurum ürünlerini sergiliyor. Birçok kuruluş simülasyonlarla ziyaretçiler ürünlerini tanıtıyor. Savunma sanayinde kullanılan özel dürbünler, tank ve SİHA simülasyonlar, uçakların kokpitlerinden birebir alınan simülasyonlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Festivalde daha önce uçmamış ziyaretçilere küçük uçaklarla uçmanın keyfi yaşatılırken, dikey rüzgâr tünelinde gençler özel gökyüzüne süzülüyor. Hava gösterilerinde ise Türk Yıldızları, Solo Türk, Atak Helikopteri, Paraşüt Timleri, Hürkuş, TB2, Akıncı, Aksungur, Gökbey ve akrobasi uçaklarının yaptığı gösteriler ile heyecan doruklara çıkıyor. Ziyaretçiler alanda sergilenen milli teknoloji ürünü İHA, SİHA, uçak ve helikopterleri yakından görme şansı yakalayan binlerce kişi bu araçlara dokunup fotoğraf çektirebiliyor.

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#Savunma Sanayi#İsmail Demir#Çarşamba Havalimanı

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