Ambalaj sektöründe ihracat seferberliği

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Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün bu yılın ilk 10 ayında 5,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, “Mevcut dönemde dünyada yaşanan kur enflasyonu üreticilere sıkıntı yaşatsa da ihracata daha fazla ağırlık vermeliyiz ve ham maddeye yatırım yapmalıyız” dedi.

Sarıbekir, pandemi ile birlikte kişi başı ambalaj tüketimin arttığını ifade ederek, ambalajın ürün toplam maliyeti içerisindeki payının ise yüzde 3 ile yüzde 5 arasında yer aldığını söyledi.

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“HAM MADDEYE YATIRIM YAPMALIYIZ"



Sarıbekir, “Dünyadaki ham madde enflasyonu bizlere problem yaşatıyor. İç piyasaya üretim yapıp sıkıntı yaşayanlara hep 'ihracat, ihracat, ihracat' dedim. Cumhurbaşkanımızın da kararlı bir şekilde bu ifadeleri kullanmasından dolayı mutluyum. Şirketlerimiz ileriye gidecekse ihracatla gidebilir. Artık ham maddeye yatırım yapmamız gerekiyor. Yaz aylarında 9 liralık dolar kuruyla sattığımız ürünün parasını tahsil ediyoruz, tahsil ettiğimiz gün ham madde fiyatı artmasa bile 1.000 ton sattıysan yerine 500 kilo koyabiliyorsun. İşletme sermayeleri eridi" dedi.

“AMBALAJ MALİYETİ ARTIRMAZ"



Pandemi süreciyle birlikte ambalaj tüketiminde hızlı bir artış yaşandığına vurgu yapan Sarıbekir, “Aynı dönemde catering tarafında ve otel-restoran ürünlerinin ambalajlarında düşüş yaşandı. 2021 için bu ürünlerin dengeye oturduğu yıl diyebiliriz. Yavaş yavaş turizmin açılıp, yeme içme sektörünün hizmet vermesi sonucunda bu tarafa ambalaj üreten firmaların da karlılığında artış oldu. Pandemi öncesine göre ambalaj sektörüne talep daha da artmış durumda. Ambalaj hijyen sağlıyor. E-ticaret ambalajsız yürümüyor. Bu kapsamda ambalajın, maliyet anlamında bir ürünün yüzde 3 ila 5’ini geçmeyeceğini yeniden hatırlatmakta fayda var" ifadelerini kullandı.