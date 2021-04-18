Ambalaj kâğıdına talep patladı

Kaytan, “Birçok sektör salgın sürecinde duraklama yaşarken kâğıt sektörü, yeni yatırımlar yapıp, hem istihdam yarattı hem de büyüme sürecine devam etti. Salgın döneminde ambalajın ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Salgında e-ticaret trafiğinde yaşanan canlanma ambalaja olan talebi adeta patlatarak, sektörün yeni yatırımlar yapabileceği bir ortam oluşmasını sağladı” dedi.

Kaytan, Türkiye’de toplanan atık kâğıt miktarının 3 milyon ton seviyesinde olduğunu ve 5 milyon ton üretim kapasitesi olan kâğıt sektörüne yetmediğini aktararak, kâğıt sanayisinin ihracat odaklı büyümesini ancak ham maddesi olan atık kağıdı ithal ederek gerçekleştirebileceğini kaydetti. İthalatın kısıtlanmasının şu an sektörün gelişmesi önündeki en büyük engel olduğunu belirten Kaytan, “İhracatı serbest olan atık kağıdın ithalatının sınırlı olması, mevcut yatırımların randımanlı çalışmamasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

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