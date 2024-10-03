Ambalaj hilelerine sıfır tolerans

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıdanın takibine yönelik başlatılan yeni sistem kapsamında ‘ambalaj hilelerinin de’ sıkı takibe alınacağını söyledi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen ‘Güvenilir Gıdada Yeni Dönem’ konulu toplantıda konuşan Yumaklı, “ALO 174 hattının yanı sıra sosyal medya hesaplarından gelen talep ve şikâyetleri de dikkate alıyoruz. Ambalaj üzerinde tüketiciyi yanıltan hususlara hiçbir şekilde toleransımız yok” dedi. Taklit ve hileli ürün tespit ettiklerinde verilen cezalarla ilgili üst sınırları zorladıklarını da söyleyen Yumaklı, yakalamaların tamamını Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de paylaştıklarını dile getirdi.

‘TARIM CEBİMDE’Yİ İNDİRİN’ ÇAĞRISI

Yumaklı, telefonlara indirilebilecek ‘Tarım Cebimde’ uygulaması üzerinden işletmelerin denetim durumuna erişilebileceği bilgisini verdi.

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Bu uygulamada taklitle ya da halkın sağlığını tehlikeye düşürücü gıdaların satışıyla ilgili herhangi bir bilginin olmadığına dikkat çeken Yumaklı, şöyle dedi:

“Şimdi, bir kafeteryaya gidiyorsunuz ve ‘Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimiyle ilgili barkodu gösterir misiniz?’ diyorsunuz. İşletme bu barkodu kapısına ya da menüsüne koymuş oluyor. Onu okuttuğunuz zaman o işletmenin bizim tarafımızdan kaç kez denetlendiğini görmüş oluyorsunuz. Tarım Cebimde uygulamasını indirmeniz ve gittiğiniz yerleri sormanız çok iyi olur. Bize de yardımcı olur. Bu konuda gönüllülük esası var.”

FİYAT HAREKETLERİNE İKİ ÇÖZÜM SUNDU

Bakan Yumaklı, tarım ürünlerindeki fiyat dalgalanmalarının çözümüne yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, bir ürünün tarladan sofraya gelene kadarki fiyat artışlarında nakliye giderlerinin önemine dikkat çekilerek ‘çiftçilere nakliye desteği verilebilir mi?’ sorusu yöneltilen Yumaklı, “Elbette bu bir bütün. Tek bir perspektiften bakıp sadece bu desteğin verilmesi sorunu çözmeyecek” dedi. Sorunu çözmenin yollarından birinin planlı üretim olduğunu vurgulayan Yumaklı, ikinci yolun da organize tarım bölgeleri kurulup, bu bölgelerin 12 ay boyunca üretim yapmaları olduğuna dikkat çekti.

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Bu bölgelerin aynı zamanda, yüksek gıda tüketimi olan şehirlere olan yakınlığının da çok önemli olduğunun altını çizen Yumaklı, “Bu bölgeler içerisinde paketleme tesislerinin bulunması ve fireyi sıfıra indirecek hususların olması bize bu kolaylığı sağlayacak” diye konuştu.

Bakan Yumaklı üretim planlamasındaki en önemli kalemlerin ise mazot ve gübre desteği olduğuna işaret etti. Yumaklı, “Bizde taşıma daha çok kara yoluyla yapılıyor. Demir veya deniz yolu çok tercih edilmiyor. Bu konu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile organize sanayilerin kurulmasına yönelik birtakım şeyler konuşuyoruz ancak bunlar yapısal ve zaman alıcı hususlar” ifadelerini kullandı.

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HAL YASASI HAZIRLIKLARI

Tarımda yıllardır üzerine konuşulan konulardan biri de, çıkması beklenen Hal Yasası.

Bu konuda da açıklamalarda bulunan Yumaklı, “Hal Yasası düzenlemesiyle ilgili geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı ile çok uzun süren bir toplantı yaptık ve bu Hal Yasası’ndaki değişiklik ihtiyacının hızla yerine getirilmesi için iki bakanlık olarak birlikte çalışacağız” dedi. “Yani halihazırda ürünlerin tüketiciye hem uygun vasıflarda hem de uygun fiyatla ulaşmasının önündeki engeller konusunda çalışma yapacağız” diyen Yumaklı, “Hal Yasası’nda değişiklik konusunda her iki bakanlık olarak da çalışacağız. Bu çok uzun sürmeyecek, arkadaşlarımız çalışmaya başladı” değerlendirmesinde bulundu.

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‘YURTDIŞINDAN TARIM ARAZİSİ KİRALANMADI’

SUDAN’da tarımsal üretim için çalışmalar, heyetlerin karşılıklı gelip gitmesi tam 10 yıl sürmüştü. Hatta Sudan topraklarında tarımsal faaliyetler için Türk Sudan Uluslararası Tarım Ve Hayvancılık AŞ, geçen yıl Cumhurbaşkanı kararıyla tasfiye edilmesine karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dolmabahçe’deki toplantıda yurtdışından tarım arazisi kiralanıp kiralanmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Türkiye hiçbir ülkeden bir metrekare toprak bile kiralamadı. Bununla ilgili bazı çalışmalar başlamış ama uygulanamamış.

Medyaya da yansıyan protokolden bahsediyorsunuz ama o hayata geçmemiş, hiçbir şekilde geçememiş.”