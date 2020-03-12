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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.03.2020 - 15:53,Son Güncelleme:/

AMB faiz değiştirmedi

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AMB faiz değiştirmedi
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Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için  ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50 olarak korudu.

Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yöndeydi.

ECB, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.

Banka, yeni ve uzun vadeli kredi sunulacağını açıkladı. Açıklamada ek LTRO düzenleneceği ve geçici olarak Euro Bölgesi Finansal Sistemine likidite desteği sağlanacağı ifade edildi.

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