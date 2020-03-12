AMB faiz değiştirmedi

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.



ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50 olarak korudu.



Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yöndeydi.



ECB, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.



Banka, yeni ve uzun vadeli kredi sunulacağını açıkladı. Açıklamada ek LTRO düzenleneceği ve geçici olarak Euro Bölgesi Finansal Sistemine likidite desteği sağlanacağı ifade edildi.