Amazon’un kurucusu Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos’un serveti ne kadar?

Amerikalı teknoloji girişimcisi, yatırımcı ve hayırsever Jeffrey Preston Bezos, 12 Ocak 1964 tarihinde dünyaya geldi. Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu. Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

Bezos; Albuquerque, New Mexico'da doğdu ve Houston, Teksas'ta büyüdü. 1986 yılında Princeton Üniversitesi'nin elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliğin bölümünden mezun oldu. 1986 yılından 1994'ün başlarına kadar Wall Street'te çeşitli alanlarda çalıştı. 1994'ün sonunda New York'tan Seattle'a doğru şehirler arası bir yolculuk sırasında Amazon'u kurdu. Şirket, çevrimiçi bir kitap mağazası olarak başladı ve o zamandan beri alanını video ve ses yayını, bulut bilişim ve yapay zeka da ek olmak üzere çeşitli e-ticaret ürünlerine ve hizmetlerine doğru genişletti.

27 Temmuz 2017'de, toplam serveti $90,000,000,000’ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 kasımda ilk kez $100,000,000,000’ı aştı. Forbes degisi, 6 Mart 2018'de, $112 milyar servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi. Temmuz 2018'de net serveti $150 milyar’a yükseldikten sonra “modern tarihin en zengin insanı” statüsüne yükseldi.

Jeff Bezos’un serveti ne kadar?

Dünyanın en çok kullanılan e Ticaret sitesi Amazon’un patronu Jeff Bezos servetiyle konuşulmaya devam ediyor. Milyarderler Endeksi verilerine göre, Jeff Bezos, yıl başından bu yana servetini tam 24,9 milyar dolar (171 milyar TL) artırarak 140 milyar dolara (966 milyar TL) yükseltti ve rekor tazeledi.

Amazon’un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos ile MacKenzie evliliklerini 2019 nisan ayında noktaladı.