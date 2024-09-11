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Amazon'dan İngiltere'ye 8 milyar sterlin yatırım

Güncelleme Tarihi:

#Amazon#İngiltere#Yatırım
Amazondan İngiltereye 8 milyar sterlin yatırım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 10:39

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Amazon Web Services'in İngiltere'ye 8 milyar sterlin yatırım yapacağını teyit etti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reeves geçen hafta şirketle 5 yıllık yatırım planı hakkında görüştü.

Amazon Web Services'in İngiltere'de planladığı 8 milyar sterlinlik yatırımın ülkede 14 bin kişilik istihdam oluşturması beklenirken, 2024-2028 döneminde ülke ekonomisine 14 milyar sterlinlik katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Reeves, ekonominin karşılaştığı zorlukların boyutunun farkında olduğunu belirterek, "İngiliz halkına dürüst olacağım çünkü değişim bir gecede olmayacak. Yılın ilk iki çeyreğindeki ekonomik büyüme, 14 yıllık durgunluğu telafi etmez. Ancak, bu 8 milyar sterlinlik yatırım ekonomik canlanmanın başlangıcı ve İngiltere'nin iş yapılacak bir yer olduğunu da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Amazon Web Services Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yönetici Direktörü Tanuja Randery, gelecek birkaç yılın İngiltere'nin dijital ve ekonomik geleceği açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

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#Amazon#İngiltere#Yatırım

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